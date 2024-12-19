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Очевидец: следствие на месте гибели Кириллова длилось около часа - РИА Новости, 19.12.2024
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12:11 19.12.2024 (обновлено: 15:26 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kirillov-1990082555.html
Очевидец: следствие на месте гибели Кириллова длилось около часа
Очевидец: следствие на месте гибели Кириллова длилось около часа - РИА Новости, 19.12.2024
Очевидец: следствие на месте гибели Кириллова длилось около часа
Правоохранители в четверг утром приехали на место взрыва на Рязанском проспекте, где погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:11:00+03:00
2024-12-19T15:26:00+03:00
происшествия
узбекистан
москва
игорь кириллов
вооруженные силы рф
войска рхбз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правоохранители в четверг утром приехали на место взрыва на Рязанском проспекте, где погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, следственные действия продлились около часа, рассказала корреспонденту РИА Новости сотрудница соседнего кафе. "Приехало много служебных машин около 9.30 и пробыли здесь около часа", - сказала она. Девушка уточнила, что с ними, по всей видимости, был задержанный гражданин Узбекистана. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва на Рязанском проспекте
Сотрудники правоохранительных органов во вторник 11 часов работали на месте взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, узбекистан, москва, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Узбекистан, Москва, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Очевидец: следствие на месте гибели Кириллова длилось около часа

Правоохранители вели следствие на месте гибели Кириллова около часа

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правоохранители в четверг утром приехали на место взрыва на Рязанском проспекте, где погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, следственные действия продлились около часа, рассказала корреспонденту РИА Новости сотрудница соседнего кафе.
"Приехало много служебных машин около 9.30 и пробыли здесь около часа", - сказала она.
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Девушка уточнила, что с ними, по всей видимости, был задержанный гражданин Узбекистана.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
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ПроисшествияУзбекистанМоскваИгорь КирилловВооруженные силы РФВойска РХБЗФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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