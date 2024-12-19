https://ria.ru/20241219/kirillov-1990082555.html

Очевидец: следствие на месте гибели Кириллова длилось около часа

Очевидец: следствие на месте гибели Кириллова длилось около часа - РИА Новости, 19.12.2024

Очевидец: следствие на месте гибели Кириллова длилось около часа

Правоохранители в четверг утром приехали на место взрыва на Рязанском проспекте, где погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:11:00+03:00

2024-12-19T12:11:00+03:00

2024-12-19T15:26:00+03:00

происшествия

узбекистан

москва

игорь кириллов

вооруженные силы рф

войска рхбз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правоохранители в четверг утром приехали на место взрыва на Рязанском проспекте, где погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, следственные действия продлились около часа, рассказала корреспонденту РИА Новости сотрудница соседнего кафе. "Приехало много служебных машин около 9.30 и пробыли здесь около часа", - сказала она. Девушка уточнила, что с ними, по всей видимости, был задержанный гражданин Узбекистана. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва на Рязанском проспекте Сотрудники правоохранительных органов во вторник 11 часов работали на месте взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-19T12:11 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, узбекистан, москва, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве