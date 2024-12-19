https://ria.ru/20241219/khinshteyn-1990249411.html
Хинштейн: часть населенных пунктов в Курской области снесены с лица земли
Хинштейн: часть населенных пунктов в Курской области снесены с лица земли - РИА Новости, 19.12.2024
Хинштейн: часть населенных пунктов в Курской области снесены с лица земли
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ряд приграничных населенных пунктов региона "с высокой вероятность" частично или полностью... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:29:00+03:00
2024-12-19T18:29:00+03:00
2024-12-19T18:45:00+03:00
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александр хинштейн
брянская область
валерий герасимов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ряд приграничных населенных пунктов региона "с высокой вероятность" частично или полностью "снесены с лица земли" от действий ВСУ, их предстоит заново отстраивать.Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале."Но, с высокой вероятностью, мы понимаем, что часть из них полностью либо частично снесены с лица земли, и нам предстоит отстраивать все это заново", - заявил Хинштейн.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241219/putin--1990109500.html
https://ria.ru/20241215/evakuirovat-1989325500.html
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, александр хинштейн, брянская область, валерий герасимов
Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Брянская область, Валерий Герасимов
Хинштейн: часть населенных пунктов в Курской области снесены с лица земли
Хинштейн заявил, что ряд населенных пунктов Курской области снесены с лица земли