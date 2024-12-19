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Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы - РИА Новости, 19.12.2024
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14:52 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/kazan-1990164999.html
Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы
Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы
Президент России Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы, добавив, что там живут талантливые люди разных национальностей, уважающие традиции РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:52:00+03:00
2024-12-19T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы, добавив, что там живут талантливые люди разных национальностей, уважающие традиции друг друга. "Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там в предыдущие десятилетия. Казань сделала удивительный рывок в своём развитии. Это, без всякого преувеличения, считаю, один из лучших городов Европы… В Казани, Татарстане люди живут талантливые, там и люди разных национальностей проживают – в мире, согласии, традиции - друг друга уважают. Ходят друг к другу в гости на религиозные праздники. Очень здорово, очень хорошо у вас получается это. Можно только поздравить", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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казань, европа, россия, владимир путин, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Казань, Европа, Россия, Владимир Путин, Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы

Путин: в Казани живут талантливые люди, уважающие традиции друг друга

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы, добавив, что там живут талантливые люди разных национальностей, уважающие традиции друг друга.
"Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там в предыдущие десятилетия. Казань сделала удивительный рывок в своём развитии. Это, без всякого преувеличения, считаю, один из лучших городов Европы… В Казани, Татарстане люди живут талантливые, там и люди разных национальностей проживают – в мире, согласии, традиции - друг друга уважают. Ходят друг к другу в гости на религиозные праздники. Очень здорово, очень хорошо у вас получается это. Можно только поздравить", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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