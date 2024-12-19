https://ria.ru/20241219/kamchatka-1990037922.html

СК на Камчатке начал проверку после пропажи самолета Ан-2

СК на Камчатке начал проверку после пропажи самолета Ан-2 - РИА Новости, 19.12.2024

СК на Камчатке начал проверку после пропажи самолета Ан-2

Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало доследственную проверку по факту пропажи самолета Ан-2, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:50:00+03:00

2024-12-19T06:50:00+03:00

2024-12-19T06:50:00+03:00

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало доследственную проверку по факту пропажи самолета Ан-2, сообщила пресс-служба ведомства. "На Камчатке проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном. По предварительным данным, 19 декабря у самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Мильково-Оссора, сработал аварийный маяк. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, уточняются", - говорится в сообщении. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта". Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик. В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, на борту было три члена экипажа, без пассажиров.

https://ria.ru/20240401/samolet-1937010459.html

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, камчатский край, камчатка, ан-2