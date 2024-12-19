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Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут бесплатные участки - РИА Новости, 19.12.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
04:19 19.12.2024 (обновлено: 09:19 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kamchatka-1990030260.html
Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут бесплатные участки
Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут бесплатные участки - РИА Новости, 19.12.2024
Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут бесплатные участки
Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут право на получение бесплатных земельных участков на Камчатке, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T04:19:00+03:00
2024-12-19T09:19:00+03:00
петропавловск-камчатский
камчатка
елизовский район
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут право на получение бесплатных земельных участков на Камчатке, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба. "В 2024 году мы наладили прозрачный механизм предоставления участков участникам СВО. Этой мерой поддержки уже воспользовались 135 человек. Ещё 233 участка готовы к предоставлению в Елизовском районе и Петропавловске-Камчатском. Предлагаю расширить категорию получателей земельных участков - дополнить её военными, которые награждены знаком Георгиевский крест", - говорится в сообщении. Сейчас право на бесплатные земельные участки на Камчатке имеют участники СВО, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Ещё одна категория получателей – это члены семей перечисленных участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, полученного в ходе СВО. К членам семьи относятся супруг или супруга, не вступившие в повторный брак на момент подачи заявления и получения земельного участка, а также его родители.
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петропавловск-камчатский, камчатка, елизовский район, владимир солодов
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Елизовский район, Владимир Солодов, Камчатский край
Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут бесплатные участки

Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут участки на Камчатке

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Камчатского краяГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Камчатского края
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут право на получение бесплатных земельных участков на Камчатке, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба.
"В 2024 году мы наладили прозрачный механизм предоставления участков участникам СВО. Этой мерой поддержки уже воспользовались 135 человек. Ещё 233 участка готовы к предоставлению в Елизовском районе и Петропавловске-Камчатском. Предлагаю расширить категорию получателей земельных участков - дополнить её военными, которые награждены знаком Георгиевский крест", - говорится в сообщении.
Сейчас право на бесплатные земельные участки на Камчатке имеют участники СВО, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Ещё одна категория получателей – это члены семей перечисленных участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, полученного в ходе СВО. К членам семьи относятся супруг или супруга, не вступившие в повторный брак на момент подачи заявления и получения земельного участка, а также его родители.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Крыму расширили список участников СВО, имеющих право на земельный участок
27 августа, 17:58
 
Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийКамчаткаЕлизовский районВладимир Солодов
 
 
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