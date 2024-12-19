Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут бесплатные участки
Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут участки на Камчатке
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Камчатского краяГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Камчатского края
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут право на получение бесплатных земельных участков на Камчатке, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба.
"В 2024 году мы наладили прозрачный механизм предоставления участков участникам СВО. Этой мерой поддержки уже воспользовались 135 человек. Ещё 233 участка готовы к предоставлению в Елизовском районе и Петропавловске-Камчатском. Предлагаю расширить категорию получателей земельных участков - дополнить её военными, которые награждены знаком Георгиевский крест", - говорится в сообщении.
Сейчас право на бесплатные земельные участки на Камчатке имеют участники СВО, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Ещё одна категория получателей – это члены семей перечисленных участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, полученного в ходе СВО. К членам семьи относятся супруг или супруга, не вступившие в повторный брак на момент подачи заявления и получения земельного участка, а также его родители.