https://ria.ru/20241219/kamchatka-1990030260.html

Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут бесплатные участки

Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут бесплатные участки - РИА Новости, 19.12.2024

Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут бесплатные участки

Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут право на получение бесплатных земельных участков на Камчатке, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:19:00+03:00

2024-12-19T04:19:00+03:00

2024-12-19T09:19:00+03:00

петропавловск-камчатский

камчатка

елизовский район

владимир солодов

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Участникам СВО, награжденным Георгиевским крестом, дадут право на получение бесплатных земельных участков на Камчатке, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба. "В 2024 году мы наладили прозрачный механизм предоставления участков участникам СВО. Этой мерой поддержки уже воспользовались 135 человек. Ещё 233 участка готовы к предоставлению в Елизовском районе и Петропавловске-Камчатском. Предлагаю расширить категорию получателей земельных участков - дополнить её военными, которые награждены знаком Георгиевский крест", - говорится в сообщении. Сейчас право на бесплатные земельные участки на Камчатке имеют участники СВО, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Ещё одна категория получателей – это члены семей перечисленных участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, полученного в ходе СВО. К членам семьи относятся супруг или супруга, не вступившие в повторный брак на момент подачи заявления и получения земельного участка, а также его родители.

https://ria.ru/20240827/spisok-1968815635.html

петропавловск-камчатский

камчатка

елизовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петропавловск-камчатский, камчатка, елизовский район, владимир солодов