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Кадыров поддержал идею наказания за антироссийские высказывания - РИА Новости, 19.12.2024
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18:31 19.12.2024 (обновлено: 18:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kadyrov-1990249551.html
Кадыров поддержал идею наказания за антироссийские высказывания
Кадыров поддержал идею наказания за антироссийские высказывания - РИА Новости, 19.12.2024
Кадыров поддержал идею наказания за антироссийские высказывания
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею наказания медийных личностей за антироссийские высказывания, им, по его мнению, нужно помочь "полностью обрубить... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:31:00+03:00
2024-12-19T18:47:00+03:00
общество
россия
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею наказания медийных личностей за антироссийские высказывания, им, по его мнению, нужно помочь "полностью обрубить концы". В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал фото с вопросом, который прислали президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, и отметил, что согласен с автором вопроса. Вопрос касался артистов, которые плохо отзывались о России. "Если медийная личность, будь то певец, ведущий или актёр, обрубил концы с Россией своими заявлениями, то нужно ему помочь в этом и полностью обрубить концы с нашей стороны", — написал Кадыров под фото. В качестве примера он предложил ввести против них санкции, заморозить активы и счета, направить доходы на нужды СВО, а также исключить из эфира. "Если не любишь Родину, почему она должна любить тебя?" — добавил он.
https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984614540.html
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общество, россия, рамзан кадыров, владимир путин
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров поддержал идею наказания за антироссийские высказывания

Кадыров предложил наказывать медийных личностей за антироссийские высказывания

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею наказания медийных личностей за антироссийские высказывания, им, по его мнению, нужно помочь "полностью обрубить концы".
В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал фото с вопросом, который прислали президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, и отметил, что согласен с автором вопроса. Вопрос касался артистов, которые плохо отзывались о России.
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"Если медийная личность, будь то певец, ведущий или актёр, обрубил концы с Россией своими заявлениями, то нужно ему помочь в этом и полностью обрубить концы с нашей стороны", — написал Кадыров под фото.
В качестве примера он предложил ввести против них санкции, заморозить активы и счета, направить доходы на нужды СВО, а также исключить из эфира.
"Если не любишь Родину, почему она должна любить тебя?" — добавил он.
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ОбществоРоссияРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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