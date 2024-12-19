https://ria.ru/20241219/kadyrov-1990249551.html

Кадыров поддержал идею наказания за антироссийские высказывания

Кадыров поддержал идею наказания за антироссийские высказывания - РИА Новости, 19.12.2024

Кадыров поддержал идею наказания за антироссийские высказывания

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею наказания медийных личностей за антироссийские высказывания, им, по его мнению, нужно помочь "полностью обрубить... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:31:00+03:00

2024-12-19T18:31:00+03:00

2024-12-19T18:47:00+03:00

общество

россия

рамзан кадыров

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею наказания медийных личностей за антироссийские высказывания, им, по его мнению, нужно помочь "полностью обрубить концы". В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал фото с вопросом, который прислали президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, и отметил, что согласен с автором вопроса. Вопрос касался артистов, которые плохо отзывались о России. "Если медийная личность, будь то певец, ведущий или актёр, обрубил концы с Россией своими заявлениями, то нужно ему помочь в этом и полностью обрубить концы с нашей стороны", — написал Кадыров под фото. В качестве примера он предложил ввести против них санкции, заморозить активы и счета, направить доходы на нужды СВО, а также исключить из эфира. "Если не любишь Родину, почему она должна любить тебя?" — добавил он.

https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984614540.html

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общество, россия, рамзан кадыров, владимир путин