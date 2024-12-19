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Японская полиция арестовала подозреваемого в нападении в McDonald’s - РИА Новости, 19.12.2024
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07:26 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/japonija-1990040053.html
Японская полиция арестовала подозреваемого в нападении в McDonald’s
Японская полиция арестовала подозреваемого в нападении в McDonald’s - РИА Новости, 19.12.2024
Японская полиция арестовала подозреваемого в нападении в McDonald’s
Полиция японского города Китакюсю арестовала 43-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство в связи с инцидентом в ресторане сети McDonald’s, при... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:26:00+03:00
2024-12-19T07:26:00+03:00
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ТОКИО, 19 дек – РИА Новости. Полиция японского города Китакюсю арестовала 43-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство в связи с инцидентом в ресторане сети McDonald’s, при котором погибла девушка и был ранен молодой человек. Нападение произошло вечером 14 декабря в одном из ресторанов сети McDonalds в городе Китакюсю. Неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет зашел в ресторан и нанес ножевые ранения подросткам, после чего скрылся. Девушка и молодой человек находились в конце очереди к кассам. В результате полученных ранений 15-летняя девушка скончалась, а 15-летний молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как заявили в ходе пресс-конференции представители отделения полиции Кокураминами, трансляция которой велась телеканалом NHK, в связи с нападением в заведении был арестован 43-летний Масанори Хирабару, который проживал недалеко от места инцидента. Мужчина в настоящее время не трудоустроен. В ходе допроса он подтвердил, что совершил нападение, уточнили представители правоохранительных органов. Теперь, как ожидается, будут проведены следственные мероприятия и допрос арестованного с целью выяснения обстоятельств преступления. В свою очередь, японские СМИ отмечают, что нож, который был использован при нападении, до сих пор не найден. Также стало известно, что Хирабару приехал к ресторану McDonald’s на автомобиле примерно за 10 минут до нападения. По словам пострадавшего молодого человека, он не был знаком с нападавшим, однако знала ли мужчину погибшая девушка, до сих пор не установлено. После инцидента полиция усилила патрулирование города. Для обеспечения общественной безопасности также были привлечены госслужащие, которые патрулируют улицы, когда дети идут или возвращаются из школ. Тем не менее, как отмечали СМИ, около 8 тысяч учащихся младших, средних и старших школ перестали посещать занятия после инцидента.
https://ria.ru/20240916/prezident-1972995757.html
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в мире, китакюсю, япония
В мире, Китакюсю, Япония
Японская полиция арестовала подозреваемого в нападении в McDonald’s

Японская полиция арестовала подозреваемого в нападении на людей в McDonald’s

© mujitraЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© mujitra
Японская полиция. Архивное фото
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ТОКИО, 19 дек – РИА Новости. Полиция японского города Китакюсю арестовала 43-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство в связи с инцидентом в ресторане сети McDonald’s, при котором погибла девушка и был ранен молодой человек.
Нападение произошло вечером 14 декабря в одном из ресторанов сети McDonalds в городе Китакюсю. Неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет зашел в ресторан и нанес ножевые ранения подросткам, после чего скрылся. Девушка и молодой человек находились в конце очереди к кассам. В результате полученных ранений 15-летняя девушка скончалась, а 15-летний молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Как заявили в ходе пресс-конференции представители отделения полиции Кокураминами, трансляция которой велась телеканалом NHK, в связи с нападением в заведении был арестован 43-летний Масанори Хирабару, который проживал недалеко от места инцидента. Мужчина в настоящее время не трудоустроен.
В ходе допроса он подтвердил, что совершил нападение, уточнили представители правоохранительных органов. Теперь, как ожидается, будут проведены следственные мероприятия и допрос арестованного с целью выяснения обстоятельств преступления.
В свою очередь, японские СМИ отмечают, что нож, который был использован при нападении, до сих пор не найден. Также стало известно, что Хирабару приехал к ресторану McDonald’s на автомобиле примерно за 10 минут до нападения. По словам пострадавшего молодого человека, он не был знаком с нападавшим, однако знала ли мужчину погибшая девушка, до сих пор не установлено.
После инцидента полиция усилила патрулирование города. Для обеспечения общественной безопасности также были привлечены госслужащие, которые патрулируют улицы, когда дети идут или возвращаются из школ. Тем не менее, как отмечали СМИ, около 8 тысяч учащихся младших, средних и старших школ перестали посещать занятия после инцидента.
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