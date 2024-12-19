https://ria.ru/20241219/izrail-1990037201.html
Израильская авиация нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене
Израильская авиация нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 19.12.2024
Израильская авиация нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене
Израильская авиация нанесла удары во военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) на западном побережье и в глубине Йемена, сообщила Армия обороны Израиля... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:36:00+03:00
2024-12-19T06:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары во военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) на западном побережье и в глубине Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Истребители ЦАХАЛ… нанесли удары по военным объектам, принадлежащим хуситам на западном побережье и внутри Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.Позднее в ЦАХАЛ уточнили, что удары были нанесены по портам в Йемене, а также по энергетической инфраструктуре в столице страны Сане. Эти объекты, по заявлению ЦАХАЛ, способствовали осуществлению военных операций хуситов.
https://ria.ru/20241219/yemen-1990032935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская авиация нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене
ЦАХАЛ: авиация Израиля нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене