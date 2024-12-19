https://ria.ru/20241219/izrail-1990028723.html

В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога

В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога - РИА Новости, 19.12.2024

В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги в четверг ночью сработали во многих районах центра Израиля, включая Тель-Авив, после чего в ряде центральных городов был слышен громкий РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T03:48:00+03:00

2024-12-19T03:48:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в четверг ночью сработали во многих районах центра Израиля, включая Тель-Авив, после чего в ряде центральных городов был слышен громкий хлопок, передает корреспондент РИА Новости.Армия обороны Израиля сообщила, что тревога была активирована в связи с пуском ракеты из Йемена.Позднее ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС перехватили одну выпущенную из Йемена ракету до ее входа в воздушное пространство Израиля. Тревога объявлялась из-за риска падения обломков.

https://ria.ru/20241218/konflikt-1915630213.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, в мире, йемен