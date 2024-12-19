Рейтинг@Mail.ru
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 19.12.2024 (обновлено: 04:06 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/izrail-1990028723.html
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога - РИА Новости, 19.12.2024
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги в четверг ночью сработали во многих районах центра Израиля, включая Тель-Авив, после чего в ряде центральных городов был слышен громкий РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T03:48:00+03:00
2024-12-19T04:06:00+03:00
израиль
в мире
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973893018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25f7f435da7eb78bd6c7ce893899b0b9.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в четверг ночью сработали во многих районах центра Израиля, включая Тель-Авив, после чего в ряде центральных городов был слышен громкий хлопок, передает корреспондент РИА Новости.Армия обороны Израиля сообщила, что тревога была активирована в связи с пуском ракеты из Йемена.Позднее ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС перехватили одну выпущенную из Йемена ракету до ее входа в воздушное пространство Израиля. Тревога объявлялась из-за риска падения обломков.
https://ria.ru/20241218/konflikt-1915630213.html
израиль
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973893018_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_2709e978eadcdcb12bf58a10ed3ce1e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, йемен
Израиль, В мире, Йемен
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога

В центральной части Израиля после включения воздушной тревоги раздался взрыв

© AP Photo / Leo CorreaПерехват ракет системой про "Железный купол"
Перехват ракет системой про Железный купол - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Перехват ракет системой про "Железный купол". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в четверг ночью сработали во многих районах центра Израиля, включая Тель-Авив, после чего в ряде центральных городов был слышен громкий хлопок, передает корреспондент РИА Новости.
Армия обороны Израиля сообщила, что тревога была активирована в связи с пуском ракеты из Йемена.
Позднее ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС перехватили одну выпущенную из Йемена ракету до ее входа в воздушное пространство Израиля. Тревога объявлялась из-за риска падения обломков.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильВ миреЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала