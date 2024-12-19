https://ria.ru/20241219/itogi--1990083009.html
Начались "Итоги года" с Владимиром Путиным
Начались "Итоги года" с Владимиром Путиным - РИА Новости, 19.12.2024
Начались "Итоги года" с Владимиром Путиным
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:12:00+03:00
2024-12-19T12:12:00+03:00
2024-12-19T12:31:00+03:00
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и россиян.Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы.В этом году среди операторов, принимающих обращения граждан, есть и ветераны специальной военной операции. Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина был подключен искусственный интеллект.Площадкой мероприятия стал московский Гостиный двор.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Начало прямой линии с Путиным в Гостином Дворе
В Гостином дворе началась программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
2024-12-19T12:12
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество
Начались "Итоги года" с Владимиром Путиным
"Итоги года" с президентом РФ Владимиром Путиным начались в прямом эфире