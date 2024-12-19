https://ria.ru/20241219/itogi--1990083009.html

Начались "Итоги года" с Владимиром Путиным

Начались "Итоги года" с Владимиром Путиным - РИА Новости, 19.12.2024

Начались "Итоги года" с Владимиром Путиным

"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:12:00+03:00

2024-12-19T12:12:00+03:00

2024-12-19T12:31:00+03:00

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990088782_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13a1afe967e208d1d35727edf814bc4c.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и россиян.Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы.В этом году среди операторов, принимающих обращения граждан, есть и ветераны специальной военной операции. Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина был подключен искусственный интеллект.Площадкой мероприятия стал московский Гостиный двор.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990082736.html

https://ria.ru/20241219/peskov-1990076778.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начало прямой линии с Путиным в Гостином Дворе В Гостином дворе началась программа «Итоги года с Владимиром Путиным» 2024-12-19T12:12 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество