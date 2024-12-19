https://ria.ru/20241219/iran-1990023013.html

Блинкен признал, что США проводили эксперименты по смене власти в Иране

Блинкен признал, что США проводили эксперименты по смене власти в Иране - РИА Новости, 19.12.2024

Блинкен признал, что США проводили эксперименты по смене власти в Иране

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США на протяжении последних 20 лет проводили эксперименты, добиваясь смены власти в Иране, но эти попытки... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США на протяжении последних 20 лет проводили эксперименты, добиваясь смены власти в Иране, но эти попытки не оказались успешными."Если мы посмотрим на последние 20 лет, то наши эксперименты по смене режима не были особенно успешными", - сообщил он в американском Совете по международным отношениям, комментируя усилия США в влиянию на население в Иране в попытке добиться смены власти в стране.Как отметил госсекретарь, Вашингтон пытался "инвестировать" в поддержку населения внутри Ирана, однако американским властям оказалось тяжело это делать, находясь за пределами страны. Блинкен напомнил, что в настоящее время с Тегераном отсутствуют двусторонние дипломатические отношения."Я бы очень осторожно относился к попыткам спроектировать что-либо извне", - заключил он.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988054793.html

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сша

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иран, энтони блинкен, вашингтон (штат)