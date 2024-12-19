https://ria.ru/20241219/iran-1990023013.html
Блинкен признал, что США проводили эксперименты по смене власти в Иране
Блинкен признал, что США проводили эксперименты по смене власти в Иране - РИА Новости, 19.12.2024
Блинкен признал, что США проводили эксперименты по смене власти в Иране
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США на протяжении последних 20 лет проводили эксперименты, добиваясь смены власти в Иране, но эти попытки... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:00:00+03:00
2024-12-19T02:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США на протяжении последних 20 лет проводили эксперименты, добиваясь смены власти в Иране, но эти попытки не оказались успешными."Если мы посмотрим на последние 20 лет, то наши эксперименты по смене режима не были особенно успешными", - сообщил он в американском Совете по международным отношениям, комментируя усилия США в влиянию на население в Иране в попытке добиться смены власти в стране.Как отметил госсекретарь, Вашингтон пытался "инвестировать" в поддержку населения внутри Ирана, однако американским властям оказалось тяжело это делать, находясь за пределами страны. Блинкен напомнил, что в настоящее время с Тегераном отсутствуют двусторонние дипломатические отношения."Я бы очень осторожно относился к попыткам спроектировать что-либо извне", - заключил он.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988054793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, энтони блинкен, вашингтон (штат)
В мире, США, Иран, Энтони Блинкен, Вашингтон (штат)
Блинкен признал, что США проводили эксперименты по смене власти в Иране
Блинкен: США последние 20 лет проводили эксперименты по смене власти в Иране