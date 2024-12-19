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Блинкен оценил возможность возобновления переговоров с Ираном - РИА Новости, 19.12.2024
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00:37 19.12.2024 (обновлено: 01:11 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/iran-1990018791.html
Блинкен оценил возможность возобновления переговоров с Ираном
Блинкен оценил возможность возобновления переговоров с Ираном - РИА Новости, 19.12.2024
Блинкен оценил возможность возобновления переговоров с Ираном
Возможность возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе существует, однако дальнейшее развитие событий зависит от позиции Тегерана, заявил... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:37:00+03:00
2024-12-19T01:11:00+03:00
в мире
иран
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сша
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Возможность возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе существует, однако дальнейшее развитие событий зависит от позиции Тегерана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я думаю, что перспектива (возобновления) переговоров существует. Но, конечно, это зависит от того, что выберет Иран и решит ли он включиться в этот процесс", — сказал Блинкен, выступая в среду в Совете по международным отношениям. Блинкен также подчеркнул, что решение по вопросу возможного взаимодействия с Тегераном будет принято новой администрацией США. "Естественно, решение будет принимать будущая администрация", — добавил он.
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иран
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в мире, иран, тегеран (город), сша, энтони блинкен
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Энтони Блинкен
Блинкен оценил возможность возобновления переговоров с Ираном

Блинкен: возможность возобновления переговоров с Ираном по ИЯП существует

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Возможность возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе существует, однако дальнейшее развитие событий зависит от позиции Тегерана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я думаю, что перспектива (возобновления) переговоров существует. Но, конечно, это зависит от того, что выберет Иран и решит ли он включиться в этот процесс", — сказал Блинкен, выступая в среду в Совете по международным отношениям.
Блинкен также подчеркнул, что решение по вопросу возможного взаимодействия с Тегераном будет принято новой администрацией США. "Естественно, решение будет принимать будущая администрация", — добавил он.
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В миреИранТегеран (город)СШАЭнтони Блинкен
 
 
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