https://ria.ru/20241219/iran-1990018791.html

Блинкен оценил возможность возобновления переговоров с Ираном

Блинкен оценил возможность возобновления переговоров с Ираном - РИА Новости, 19.12.2024

Блинкен оценил возможность возобновления переговоров с Ираном

Возможность возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе существует, однако дальнейшее развитие событий зависит от позиции Тегерана, заявил... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T00:37:00+03:00

2024-12-19T00:37:00+03:00

2024-12-19T01:11:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Возможность возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе существует, однако дальнейшее развитие событий зависит от позиции Тегерана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я думаю, что перспектива (возобновления) переговоров существует. Но, конечно, это зависит от того, что выберет Иран и решит ли он включиться в этот процесс", — сказал Блинкен, выступая в среду в Совете по международным отношениям. Блинкен также подчеркнул, что решение по вопросу возможного взаимодействия с Тегераном будет принято новой администрацией США. "Естественно, решение будет принимать будущая администрация", — добавил он.

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971856733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), сша, энтони блинкен