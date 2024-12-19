Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области начали инвентаризацию газовых активов - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/inventarizatsija-1990239782.html
В Самарской области начали инвентаризацию газовых активов
В Самарской области начали инвентаризацию газовых активов - РИА Новости, 19.12.2024
В Самарской области начали инвентаризацию газовых активов
Власти Самарской области начали инвентаризацию газораспределительных активов, принадлежащих бизнесмену Владимиру Аветисяну, для последующего возврата региону и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:49:00+03:00
2024-12-19T17:49:00+03:00
жкх
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151875/82/1518758271_121:0:4935:2708_1920x0_80_0_0_58629d4b3c2835f23c4beba6ab9debb9.jpg
САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Власти Самарской области начали инвентаризацию газораспределительных активов, принадлежащих бизнесмену Владимиру Аветисяну, для последующего возврата региону и муниципалитетам, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Федорищев. "Да, (началась - ред.)", - сказал глава региона, отвечая на вопрос о начале инвентаризации газовых активов. Федорищев 12 декабря инициировал возврат региону и муниципалитетам газораспределительных активов, переданных бизнесмену Владимиру Аветисяну и его сыну. По словам Федорищева, критично важная для безопасности региона инфраструктура используется неэффективно. Губернатор уточнил, что речь идет о социальной догазификации, которая пока не выполнена, в этой сфере власти также видят факты хищения средств. Кроме того, наблюдается низкий уровень исполнения договоров технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Федорищев заявил, что обратится к правоохранительным органам из-за работы "Средневолжской газовой компании" (СВГК), которая является регоператором по догазификации. В СВГК сообщали, что в этом году компания планирует на 94% выполнить программу догазификации. Также в организации уточнили, что обычно сроки по договорам срываются из-за задержек при согласовании проектной документации со стороны муниципалитетов и надзорных организаций. На предложения СВГК, направленные в региональное правительство для решения проблемы, ответа не поступило, отмечали в компании. На сайте компании указано, что председателем правления является Иван Аветисян. Его отец Владимир Аветисян в 1994 году создал и возглавил ассоциацию делового сотрудничества "Волгапромгаз", в которую входили нефтехимические предприятия региона - "Тольяттикаучук", "Новокуйбышевский нефтехимический комбинат", "Синтезспирт". В разные годы Владимир Аветисян входил в число руководителей "Самараэнерго", Средневолжской межрегиональной управляющей энергетической компании (СМУЭК) и других энергокомпаний.
https://ria.ru/20241219/fedorischev-1990230643.html
https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151875/82/1518758271_1324:0:4935:2708_1920x0_80_0_0_88934e6e32e386f88455d48702c88b3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, самарская область, вячеслав федорищев
ЖКХ, Самарская область, Вячеслав Федорищев
В Самарской области начали инвентаризацию газовых активов

Губернатор Федорищев: в Самарской области начали инвентаризацию газовых активов

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Власти Самарской области начали инвентаризацию газораспределительных активов, принадлежащих бизнесмену Владимиру Аветисяну, для последующего возврата региону и муниципалитетам, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Федорищев.
"Да, (началась - ред.)", - сказал глава региона, отвечая на вопрос о начале инвентаризации газовых активов.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Самарские власти готовят заявление правоохранителям на газовую компанию
17:30
Федорищев 12 декабря инициировал возврат региону и муниципалитетам газораспределительных активов, переданных бизнесмену Владимиру Аветисяну и его сыну. По словам Федорищева, критично важная для безопасности региона инфраструктура используется неэффективно. Губернатор уточнил, что речь идет о социальной догазификации, которая пока не выполнена, в этой сфере власти также видят факты хищения средств. Кроме того, наблюдается низкий уровень исполнения договоров технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Федорищев заявил, что обратится к правоохранительным органам из-за работы "Средневолжской газовой компании" (СВГК), которая является регоператором по догазификации.
В СВГК сообщали, что в этом году компания планирует на 94% выполнить программу догазификации. Также в организации уточнили, что обычно сроки по договорам срываются из-за задержек при согласовании проектной документации со стороны муниципалитетов и надзорных организаций. На предложения СВГК, направленные в региональное правительство для решения проблемы, ответа не поступило, отмечали в компании.
На сайте компании указано, что председателем правления является Иван Аветисян. Его отец Владимир Аветисян в 1994 году создал и возглавил ассоциацию делового сотрудничества "Волгапромгаз", в которую входили нефтехимические предприятия региона - "Тольяттикаучук", "Новокуйбышевский нефтехимический комбинат", "Синтезспирт". В разные годы Владимир Аветисян входил в число руководителей "Самараэнерго", Средневолжской межрегиональной управляющей энергетической компании (СМУЭК) и других энергокомпаний.
На предприятии ЕвроХим - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Федорищев договорился с "ЕвроХимом" о сотрудничестве с Самарской областью
6 июня, 23:09
 
ЖКХСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала