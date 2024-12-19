https://ria.ru/20241219/inventarizatsija-1990239782.html

В Самарской области начали инвентаризацию газовых активов

В Самарской области начали инвентаризацию газовых активов - РИА Новости, 19.12.2024

В Самарской области начали инвентаризацию газовых активов

Власти Самарской области начали инвентаризацию газораспределительных активов, принадлежащих бизнесмену Владимиру Аветисяну, для последующего возврата региону и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:49:00+03:00

2024-12-19T17:49:00+03:00

2024-12-19T17:49:00+03:00

жкх

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Власти Самарской области начали инвентаризацию газораспределительных активов, принадлежащих бизнесмену Владимиру Аветисяну, для последующего возврата региону и муниципалитетам, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Федорищев. "Да, (началась - ред.)", - сказал глава региона, отвечая на вопрос о начале инвентаризации газовых активов. Федорищев 12 декабря инициировал возврат региону и муниципалитетам газораспределительных активов, переданных бизнесмену Владимиру Аветисяну и его сыну. По словам Федорищева, критично важная для безопасности региона инфраструктура используется неэффективно. Губернатор уточнил, что речь идет о социальной догазификации, которая пока не выполнена, в этой сфере власти также видят факты хищения средств. Кроме того, наблюдается низкий уровень исполнения договоров технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Федорищев заявил, что обратится к правоохранительным органам из-за работы "Средневолжской газовой компании" (СВГК), которая является регоператором по догазификации. В СВГК сообщали, что в этом году компания планирует на 94% выполнить программу догазификации. Также в организации уточнили, что обычно сроки по договорам срываются из-за задержек при согласовании проектной документации со стороны муниципалитетов и надзорных организаций. На предложения СВГК, направленные в региональное правительство для решения проблемы, ответа не поступило, отмечали в компании. На сайте компании указано, что председателем правления является Иван Аветисян. Его отец Владимир Аветисян в 1994 году создал и возглавил ассоциацию делового сотрудничества "Волгапромгаз", в которую входили нефтехимические предприятия региона - "Тольяттикаучук", "Новокуйбышевский нефтехимический комбинат", "Синтезспирт". В разные годы Владимир Аветисян входил в число руководителей "Самараэнерго", Средневолжской межрегиональной управляющей энергетической компании (СМУЭК) и других энергокомпаний.

https://ria.ru/20241219/fedorischev-1990230643.html

https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

самарская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, самарская область, вячеслав федорищев