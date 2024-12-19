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Интернетом в Ярославской области обеспечены 32 малонаселенных пункта - РИА Новости, 19.12.2024
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Ярославская область
 
22:28 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/internet-1990278305.html
Интернетом в Ярославской области обеспечены 32 малонаселенных пункта
Интернетом в Ярославской области обеспечены 32 малонаселенных пункта - РИА Новости, 19.12.2024
Интернетом в Ярославской области обеспечены 32 малонаселенных пункта
Стабильным мобильным интернетом и связью в Ярославской области уже обеспечены 32 населенных пункта, сообщил журналистам губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:28:00+03:00
2024-12-19T22:28:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Стабильным мобильным интернетом и связью в Ярославской области уже обеспечены 32 населенных пункта, сообщил журналистам губернатор Михаил Евраев. Он подчеркнул, что на проведенной в четверг пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент Владимир Путин отметил важность работы по устранению цифрового неравенства. "Программа по установке базовых станций в малонаселенных пунктах стартовала в 2021 году. Благодаря ей стабильным мобильным интернетом и связью в регионе уже обеспечены 32 населенных пункта, в каждом из которых живут от 100 до 500 человек", - сообщил глава Ярославской области. По словам губернатора, в рамках реализации правительством Ярославской области программы "Устранение цифрового неравенства" базовые станции появились в Большесельском, Брейтовском, Даниловском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Пошехонском районах и Переславле-Залесском. Населенные пункты выбраны с учетом активности жителей, которые приняли участие в открытом голосовании, подчеркнул Евраев. Губернатор также отметил, что по данным Минцифры России, целевой показатель уровня использования отечественных информационно-технологических решений ("цифровой зрелости") Ярославской области на 2025 год составляет 83,3%. Благодаря работе областного правительства регион опережающими темпами выполнил этот план в 2024 году.
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ярославская область, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев

Интернетом в Ярославской области обеспечены 32 малонаселенных пункта

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Стабильным мобильным интернетом и связью в Ярославской области уже обеспечены 32 населенных пункта, сообщил журналистам губернатор Михаил Евраев.
Он подчеркнул, что на проведенной в четверг пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент Владимир Путин отметил важность работы по устранению цифрового неравенства.
"Программа по установке базовых станций в малонаселенных пунктах стартовала в 2021 году. Благодаря ей стабильным мобильным интернетом и связью в регионе уже обеспечены 32 населенных пункта, в каждом из которых живут от 100 до 500 человек", - сообщил глава Ярославской области.
По словам губернатора, в рамках реализации правительством Ярославской области программы "Устранение цифрового неравенства" базовые станции появились в Большесельском, Брейтовском, Даниловском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Пошехонском районах и Переславле-Залесском. Населенные пункты выбраны с учетом активности жителей, которые приняли участие в открытом голосовании, подчеркнул Евраев.
Губернатор также отметил, что по данным Минцифры России, целевой показатель уровня использования отечественных информационно-технологических решений ("цифровой зрелости") Ярославской области на 2025 год составляет 83,3%. Благодаря работе областного правительства регион опережающими темпами выполнил этот план в 2024 году.
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил Евраев
 
 
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