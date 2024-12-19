https://ria.ru/20241219/harkov-1990113472.html

Подполье сообщило об ударе по расположениям ВСУ в Харькове

Подполье сообщило об ударе по расположениям ВСУ в Харькове - РИА Новости, 19.12.2024

Подполье сообщило об ударе по расположениям ВСУ в Харькове

Удары нанесены по местам дислокации ВСУ в Харькове, погибшими и ранеными считаются до 40 военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:20:00+03:00

2024-12-19T13:20:00+03:00

2024-12-19T13:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Удары нанесены по местам дислокации ВСУ в Харькове, погибшими и ранеными считаются до 40 военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Харьков сообщает о серьёзной атаке по позициям бандеровцев... По предварительным данным, прилёты были в склад новой почты, где, понятное дело, "ничего не было" - и это "ничего" неплохо сдетонировало. Прилетело на СТО, до десятка машин в хлам. Сведений о том, уничтожены ли бандеровцы, отдыхавшие на втором этаже в импровизированной гостинице, пока нет. В частных домах одного садоводческого товарищества, где бандеровцы устроили пункт временной дислокации, погибшими и ранеными считаются до сорока бандеровцев", - заявил он. Лебедев со ссылкой на своих коллег добавил, что в направлении села Циркуны в пригороде Харькова также были прилёты. По его словам, там находится один из центров снабжения ВСУ, а также там производят лёгкий ремонт военных авто.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность