Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по расположениям ВСУ в Харькове - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 19.12.2024 (обновлено: 13:24 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/harkov-1990113472.html
Подполье сообщило об ударе по расположениям ВСУ в Харькове
Подполье сообщило об ударе по расположениям ВСУ в Харькове - РИА Новости, 19.12.2024
Подполье сообщило об ударе по расположениям ВСУ в Харькове
Удары нанесены по местам дислокации ВСУ в Харькове, погибшими и ранеными считаются до 40 военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:20:00+03:00
2024-12-19T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Удары нанесены по местам дислокации ВСУ в Харькове, погибшими и ранеными считаются до 40 военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Харьков сообщает о серьёзной атаке по позициям бандеровцев... По предварительным данным, прилёты были в склад новой почты, где, понятное дело, "ничего не было" - и это "ничего" неплохо сдетонировало. Прилетело на СТО, до десятка машин в хлам. Сведений о том, уничтожены ли бандеровцы, отдыхавшие на втором этаже в импровизированной гостинице, пока нет. В частных домах одного садоводческого товарищества, где бандеровцы устроили пункт временной дислокации, погибшими и ранеными считаются до сорока бандеровцев", - заявил он. Лебедев со ссылкой на своих коллег добавил, что в направлении села Циркуны в пригороде Харькова также были прилёты. По его словам, там находится один из центров снабжения ВСУ, а также там производят лёгкий ремонт военных авто.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по расположениям ВСУ в Харькове

ВС РФ ударили по расположениям ВСУ в Харькове, погибли и ранены до 40 военных

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Удары нанесены по местам дислокации ВСУ в Харькове, погибшими и ранеными считаются до 40 военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьков сообщает о серьёзной атаке по позициям бандеровцев... По предварительным данным, прилёты были в склад новой почты, где, понятное дело, "ничего не было" - и это "ничего" неплохо сдетонировало. Прилетело на СТО, до десятка машин в хлам. Сведений о том, уничтожены ли бандеровцы, отдыхавшие на втором этаже в импровизированной гостинице, пока нет. В частных домах одного садоводческого товарищества, где бандеровцы устроили пункт временной дислокации, погибшими и ранеными считаются до сорока бандеровцев", - заявил он.
Лебедев со ссылкой на своих коллег добавил, что в направлении села Циркуны в пригороде Харькова также были прилёты. По его словам, там находится один из центров снабжения ВСУ, а также там производят лёгкий ремонт военных авто.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала