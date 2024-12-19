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Татарское село под Пензой отправило на СВО 50 тонн гуманитарного груза
Татарское село под Пензой отправило на СВО 50 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 19.12.2024
Татарское село под Пензой отправило на СВО 50 тонн гуманитарного груза
Жители большого татарского села Средняя Елюзань Пензенской области отправили бойцам специальной военной операции около 50 тонн гуманитарного груза, в составе... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:18:00+03:00
2024-12-19T09:18:00+03:00
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Жители большого татарского села Средняя Елюзань Пензенской области отправили бойцам специальной военной операции около 50 тонн гуманитарного груза, в составе которого пиломатериалы, бензиновые и дизельные генераторы, продукты питания и новогодние подарки, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Собранную жителями Средней Елюзани партию гуманитарной помощи отправили нашим бойцам на трех большегрузах. Машины и доставку обеспечил областной штаб Народного фронта. Елюзанцы приготовили для военнослужащих пиломатериалы, бензиновые и дизельные генераторы, продукты питания и даже новогодние подарки. Общий вес груза - около 50 тонн", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что это уже третий гуманитарный конвой, который отправляют на передовую из Средней Елюзани с начала осени текущего года. Средняя Елюзань – татарское село, в котором проживает около 9,5 тысячи человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пензенская область, олег мельниченко, сво
Надежные люди, Пензенская область, Олег Мельниченко, СВО
Татарское село под Пензой отправило на СВО 50 тонн гуманитарного груза
Жители Средней Елюзани отправили бойцам СВО около 50 тонн гумпомощи
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Жители большого татарского села Средняя Елюзань Пензенской области отправили бойцам специальной военной операции около 50 тонн гуманитарного груза, в составе которого пиломатериалы, бензиновые и дизельные генераторы, продукты питания и новогодние подарки, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Собранную жителями Средней Елюзани партию гуманитарной помощи отправили нашим бойцам на трех большегрузах. Машины и доставку обеспечил областной штаб Народного фронта. Елюзанцы приготовили для военнослужащих пиломатериалы, бензиновые и дизельные генераторы, продукты питания и даже новогодние подарки. Общий вес груза - около 50 тонн", - написал Мельниченко
в Telegram-канале.
Он отметил, что это уже третий гуманитарный конвой, который отправляют на передовую из Средней Елюзани с начала осени текущего года.
Средняя Елюзань – татарское село, в котором проживает около 9,5 тысячи человек.