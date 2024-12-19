https://ria.ru/20241219/gumgruz-1990048154.html

Татарское село под Пензой отправило на СВО 50 тонн гуманитарного груза

Татарское село под Пензой отправило на СВО 50 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 19.12.2024

Татарское село под Пензой отправило на СВО 50 тонн гуманитарного груза

Жители большого татарского села Средняя Елюзань Пензенской области отправили бойцам специальной военной операции около 50 тонн гуманитарного груза, в составе... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:18:00+03:00

2024-12-19T09:18:00+03:00

2024-12-19T09:18:00+03:00

надежные люди

пензенская область

олег мельниченко

сво

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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Жители большого татарского села Средняя Елюзань Пензенской области отправили бойцам специальной военной операции около 50 тонн гуманитарного груза, в составе которого пиломатериалы, бензиновые и дизельные генераторы, продукты питания и новогодние подарки, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Собранную жителями Средней Елюзани партию гуманитарной помощи отправили нашим бойцам на трех большегрузах. Машины и доставку обеспечил областной штаб Народного фронта. Елюзанцы приготовили для военнослужащих пиломатериалы, бензиновые и дизельные генераторы, продукты питания и даже новогодние подарки. Общий вес груза - около 50 тонн", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что это уже третий гуманитарный конвой, который отправляют на передовую из Средней Елюзани с начала осени текущего года. Средняя Елюзань – татарское село, в котором проживает около 9,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20240313/svo-1932811888.html

пензенская область

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Артем Смирнов

пензенская область, олег мельниченко, сво