https://ria.ru/20241219/groznyy-1990146777.html
Путин назвал город Грозный современным российским чудом
Путин назвал город Грозный современным российским чудом - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал город Грозный современным российским чудом
Президент РФ Владимир Путин назвал город Грозный "современным российским чудом". РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:12:00+03:00
2024-12-19T14:12:00+03:00
2024-12-19T14:36:00+03:00
грозный
общество
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152645/75/1526457580_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_d073a25589f7a2be1d7d878f7fece55c.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал город Грозный "современным российским чудом"."Супер. Вы знаете, вот это чудо, это современное российское чудо", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он добавил, что облик Грозного - это результат работы чеченского народа, его трудолюбия и таланта, что не может вызывать чувство гордости.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152645/75/1526457580_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_1d0ec5eb8b7f180ba06d616d2f52d1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Грозный, Общество, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин назвал город Грозный современным российским чудом
Путин назвал столицу Чечни город Грозный современным российским чудом