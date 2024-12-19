https://ria.ru/20241219/groznyy-1990146777.html

Путин назвал город Грозный современным российским чудом

Путин назвал город Грозный современным российским чудом - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал город Грозный современным российским чудом

Президент РФ Владимир Путин назвал город Грозный "современным российским чудом". РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:12:00+03:00

2024-12-19T14:12:00+03:00

2024-12-19T14:36:00+03:00

грозный

общество

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал город Грозный "современным российским чудом"."Супер. Вы знаете, вот это чудо, это современное российское чудо", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он добавил, что облик Грозного - это результат работы чеченского народа, его трудолюбия и таланта, что не может вызывать чувство гордости.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

грозный

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грозный, общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024