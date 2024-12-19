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Путин назвал город Грозный современным российским чудом - РИА Новости, 19.12.2024
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14:12 19.12.2024 (обновлено: 14:36 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/groznyy-1990146777.html
Путин назвал город Грозный современным российским чудом
Путин назвал город Грозный современным российским чудом - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал город Грозный современным российским чудом
Президент РФ Владимир Путин назвал город Грозный "современным российским чудом". РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:12:00+03:00
2024-12-19T14:36:00+03:00
грозный
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал город Грозный "современным российским чудом"."Супер. Вы знаете, вот это чудо, это современное российское чудо", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он добавил, что облик Грозного - это результат работы чеченского народа, его трудолюбия и таланта, что не может вызывать чувство гордости.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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грозный, общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Грозный, Общество, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин назвал город Грозный современным российским чудом

Путин назвал столицу Чечни город Грозный современным российским чудом

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВид Грозного
Вид Грозного - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Вид Грозного. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал город Грозный "современным российским чудом".
«
"Супер. Вы знаете, вот это чудо, это современное российское чудо", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он добавил, что облик Грозного - это результат работы чеченского народа, его трудолюбия и таланта, что не может вызывать чувство гордости.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
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ГрозныйОбществоВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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