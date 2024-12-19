https://ria.ru/20241219/goldshteyn-1990107453.html

Путин назвал врио главы Коми хорошим руководителем

Путин назвал врио главы Коми хорошим руководителем - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал врио главы Коми хорошим руководителем

Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн - хороший руководитель и стабильный человек, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:01:00+03:00

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2024-12-19T13:05:00+03:00

политика

владимир путин

республика коми

прямая линия с владимиром путиным — 2024

ростислав гольдштейн

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн - хороший руководитель и стабильный человек, заявил президент РФ Владимир Путин."Он хороший руководитель, чуткий человек и очень такой стабильный и системный. Я надеюсь, что у него всё получится", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20200914/goldshteyn-1577079912.html

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политика, владимир путин, республика коми, прямая линия с владимиром путиным — 2024, ростислав гольдштейн