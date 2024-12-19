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Путин назвал врио главы Коми хорошим руководителем - РИА Новости, 19.12.2024
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13:01 19.12.2024 (обновлено: 13:05 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/goldshteyn-1990107453.html
Путин назвал врио главы Коми хорошим руководителем
Путин назвал врио главы Коми хорошим руководителем - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал врио главы Коми хорошим руководителем
Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн - хороший руководитель и стабильный человек, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:01:00+03:00
2024-12-19T13:05:00+03:00
политика
владимир путин
республика коми
прямая линия с владимиром путиным — 2024
ростислав гольдштейн
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн - хороший руководитель и стабильный человек, заявил президент РФ Владимир Путин."Он хороший руководитель, чуткий человек и очень такой стабильный и системный. Я надеюсь, что у него всё получится", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, владимир путин, республика коми, прямая линия с владимиром путиным — 2024, ростислав гольдштейн
Политика, Владимир Путин, Республика Коми, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Ростислав Гольдштейн
Путин назвал врио главы Коми хорошим руководителем

Путин назвал врио главы Коми Гольдштейна хорошим руководителем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн - хороший руководитель и стабильный человек, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Он хороший руководитель, чуткий человек и очень такой стабильный и системный. Я надеюсь, что у него всё получится", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Биография Ростислава Гольдштейна
14 сентября 2020, 02:45
 
ПолитикаВладимир ПутинРеспублика КомиПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Ростислав Гольдштейн
 
 
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