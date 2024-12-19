https://ria.ru/20241219/glava-1990023909.html

Глава МИД Турции допустил вывод войск из Сирии

Глава МИД Турции допустил вывод войск из Сирии - РИА Новости, 19.12.2024

Глава МИД Турции допустил вывод войск из Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил вывод турецких войск из Сирии, но будет наблюдать за развитием событий при новой администрации. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:21:00+03:00

2024-12-19T02:21:00+03:00

2024-12-19T02:21:00+03:00

в мире

россия

москва

хакан фидан

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/17/1560101744_129:76:2949:1662_1920x0_80_0_0_2b3b4436fb435b7298ce71820055480d.jpg

АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил вывод турецких войск из Сирии, но будет наблюдать за развитием событий при новой администрации. "Как вы знаете, я имею в виду, что турецкое присутствие в Сирии преследовало две основные цели. Первая - предотвратить дальнейшую массовую миграцию в Турцию, поскольку там под контролем оппозиции и сегодня проживает 5 миллионов человек. И еще для нас были важны вопросы борьбы с терроризмом. Теперь, если мы увидим, что эти две основные проблемы исчезли, у нас нет причин оставаться в Сирии. Теперь мы видим, что предпринимаются правильные шаги в правильном направлении", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Фидан подчеркнул, что администрация в Сирии – новая. "Но вы знаете, сейчас все очень новое. Я думаю, прошло всего две недели. Поэтому нам нужно дать им (новой администрации Сирии - ред.) еще немного времени, чтобы посмотреть, как все будет развиваться", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241215/turtsija-1989299601.html

https://ria.ru/20241213/turtsiya-1989159865.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024