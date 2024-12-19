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Глава МИД Турции допустил вывод войск из Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
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02:21 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/glava-1990023909.html
Глава МИД Турции допустил вывод войск из Сирии
Глава МИД Турции допустил вывод войск из Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
Глава МИД Турции допустил вывод войск из Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил вывод турецких войск из Сирии, но будет наблюдать за развитием событий при новой администрации. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:21:00+03:00
2024-12-19T02:21:00+03:00
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хакан фидан
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил вывод турецких войск из Сирии, но будет наблюдать за развитием событий при новой администрации. "Как вы знаете, я имею в виду, что турецкое присутствие в Сирии преследовало две основные цели. Первая - предотвратить дальнейшую массовую миграцию в Турцию, поскольку там под контролем оппозиции и сегодня проживает 5 миллионов человек. И еще для нас были важны вопросы борьбы с терроризмом. Теперь, если мы увидим, что эти две основные проблемы исчезли, у нас нет причин оставаться в Сирии. Теперь мы видим, что предпринимаются правильные шаги в правильном направлении", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Фидан подчеркнул, что администрация в Сирии – новая. "Но вы знаете, сейчас все очень новое. Я думаю, прошло всего две недели. Поэтому нам нужно дать им (новой администрации Сирии - ред.) еще немного времени, чтобы посмотреть, как все будет развиваться", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989299601.html
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в мире, россия, москва, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Хакан Фидан, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Турции допустил вывод войск из Сирии

Глава МИД Турции Фидан допустил вывод турецких войск из Сирии

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией. Архивное фото
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил вывод турецких войск из Сирии, но будет наблюдать за развитием событий при новой администрации.
"Как вы знаете, я имею в виду, что турецкое присутствие в Сирии преследовало две основные цели. Первая - предотвратить дальнейшую массовую миграцию в Турцию, поскольку там под контролем оппозиции и сегодня проживает 5 миллионов человек. И еще для нас были важны вопросы борьбы с терроризмом. Теперь, если мы увидим, что эти две основные проблемы исчезли, у нас нет причин оставаться в Сирии. Теперь мы видим, что предпринимаются правильные шаги в правильном направлении", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
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Фидан подчеркнул, что администрация в Сирии – новая.
"Но вы знаете, сейчас все очень новое. Я думаю, прошло всего две недели. Поэтому нам нужно дать им (новой администрации Сирии - ред.) еще немного времени, чтобы посмотреть, как все будет развиваться", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии
13 декабря, 22:49
 
В миреРоссияМоскваХакан ФиданБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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