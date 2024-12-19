https://ria.ru/20241219/gladkov-1990025718.html
Дроны ВСУ повредили два дома в Белгородской области
Дроны ВСУ повредили два дома в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2024
Дроны ВСУ повредили два дома в Белгородской области
Дроны ВСУ повредили два дома, шесть авто и кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:54:00+03:00
2024-12-19T02:54:00+03:00
2024-12-19T03:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дроны ВСУ повредили два дома, шесть авто и кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Беспилотники ВСУ продолжают атаки по нашей территории... В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в одном жилом доме выбиты окна и повреждён забор. Во втором доме осколками посечено ограждение. Также повреждены пять легковых автомобилей. В хуторе Бабка Валуйского округа дрон атаковал легковой автомобиль - посечён кузов. В посёлке Пятницкое Волоконовского района в результате детонации беспилотника повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия", - написал он.Губернатор также сообщил, что по предварительной информации, пострадавших нет, последствия атак уточняются.
https://ria.ru/20241218/ataka-1989947521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
Дроны ВСУ повредили два дома в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ повредили два дома и шесть машин в Белгородской области