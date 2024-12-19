https://ria.ru/20241219/gladkov-1990025718.html

Дроны ВСУ повредили два дома в Белгородской области

Дроны ВСУ повредили два дома в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2024

Дроны ВСУ повредили два дома в Белгородской области

Дроны ВСУ повредили два дома, шесть авто и кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:54:00+03:00

2024-12-19T02:54:00+03:00

2024-12-19T03:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дроны ВСУ повредили два дома, шесть авто и кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Беспилотники ВСУ продолжают атаки по нашей территории... В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в одном жилом доме выбиты окна и повреждён забор. Во втором доме осколками посечено ограждение. Также повреждены пять легковых автомобилей. В хуторе Бабка Валуйского округа дрон атаковал легковой автомобиль - посечён кузов. В посёлке Пятницкое Волоконовского района в результате детонации беспилотника повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия", - написал он.Губернатор также сообщил, что по предварительной информации, пострадавших нет, последствия атак уточняются.

https://ria.ru/20241218/ataka-1989947521.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков