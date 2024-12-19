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Путин высказался об участниках программы "Время героев" - РИА Новости, 19.12.2024
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14:53 19.12.2024 (обновлено: 15:02 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/geroi-1990165307.html
Путин высказался об участниках программы "Время героев"
Путин высказался об участниках программы "Время героев" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался об участниках программы "Время героев"
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал участников программы "Время героев" замечательными ребятами. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:53:00+03:00
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владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
вооруженные силы рф
программа "время героев"
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал участников программы "Время героев" замечательными ребятами."Промашки пока нет ни одной. Просто они замечательные ребята", - сказал Путин об участниках программы "Время героев".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, вооруженные силы рф, программа "время героев", россия
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, Вооруженные силы РФ, Программа "Время героев", Россия
Путин высказался об участниках программы "Время героев"

Путин назвал участников программы "Время героев" замечательными ребятами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время героев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал участников программы "Время героев" замечательными ребятами.
"Промашки пока нет ни одной. Просто они замечательные ребята", - сказал Путин об участниках программы "Время героев".
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Владимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ОбществоВооруженные силы РФПрограмма "Время героев"Россия
 
 
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