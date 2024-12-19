https://ria.ru/20241219/geroi-1990165307.html

Путин высказался об участниках программы "Время героев"

Путин высказался об участниках программы "Время героев" - РИА Новости, 19.12.2024

Путин высказался об участниках программы "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал участников программы "Время героев" замечательными ребятами. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:53:00+03:00

2024-12-19T14:53:00+03:00

2024-12-19T15:02:00+03:00

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

вооруженные силы рф

программа "время героев"

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал участников программы "Время героев" замечательными ребятами."Промашки пока нет ни одной. Просто они замечательные ребята", - сказал Путин об участниках программы "Время героев".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, вооруженные силы рф, программа "время героев", россия