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Путин высказался об участниках программы "Время героев"
Путин высказался об участниках программы "Время героев" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался об участниках программы "Время героев"
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал участников программы "Время героев" замечательными ребятами. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:53:00+03:00
2024-12-19T14:53:00+03:00
2024-12-19T15:02:00+03:00
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
вооруженные силы рф
программа "время героев"
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал участников программы "Время героев" замечательными ребятами."Промашки пока нет ни одной. Просто они замечательные ребята", - сказал Путин об участниках программы "Время героев".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, вооруженные силы рф, программа "время героев", россия
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, Вооруженные силы РФ, Программа "Время героев", Россия
Путин высказался об участниках программы "Время героев"
Путин назвал участников программы "Время героев" замечательными ребятами