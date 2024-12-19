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Иностранцы до апреля смогут оплатить газ из России не только в Газпромбанке - РИА Новости, 19.12.2024
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21:11 19.12.2024 (обновлено: 22:37 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/gazprombank-1990273369.html
Иностранцы до апреля смогут оплатить газ из России не только в Газпромбанке
Иностранцы до апреля смогут оплатить газ из России не только в Газпромбанке - РИА Новости, 19.12.2024
Иностранцы до апреля смогут оплатить газ из России не только в Газпромбанке
Президент Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T21:11:00+03:00
2024-12-19T22:37:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
газпромбанк
дмитрий песков
евросоюз
газпром
москва
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов."До 1 апреля обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", — говорится в документе.Как уточнил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, в указанный срок иностранцы получат отсрочку для оплаты российского газа через ГПБ. По его словам, это необходимо для принятия мер по смягчению или отмене ограничительных мер против банка.США 21 ноября внесли Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур в санкционный список. Именно через эту финорганизацию страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничения против Москвы, оплачивают поставки российского газа в рублях.Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что санкции против ГПБ можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но, указывал он, варианты оплаты все равно будут найдены.
https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html
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экономика, россия, владимир путин, газпромбанк, дмитрий песков, евросоюз, газпром, москва, сша
Экономика, Россия, Владимир Путин, Газпромбанк, Дмитрий Песков, Евросоюз, Газпром, Москва, США
Иностранцы до апреля смогут оплатить газ из России не только в Газпромбанке

Путин разрешил иностранцам до 1 апреля оплачивать газ не только в Газпромбанке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска отделения Газпромбанка
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска отделения Газпромбанка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.
"До 1 апреля обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", — говорится в документе.
Стенд Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка
6 декабря, 20:13
Как уточнил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, в указанный срок иностранцы получат отсрочку для оплаты российского газа через ГПБ. По его словам, это необходимо для принятия мер по смягчению или отмене ограничительных мер против банка.
США 21 ноября внесли Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур в санкционный список. Именно через эту финорганизацию страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничения против Москвы, оплачивают поставки российского газа в рублях.
Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что санкции против ГПБ можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но, указывал он, варианты оплаты все равно будут найдены.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Минфин США разрешил сделки с Газпромбанком по атомной энергии
18 декабря, 18:14
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГазпромбанкДмитрий ПесковЕвросоюзГазпромМоскваСША
 
 
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