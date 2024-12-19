https://ria.ru/20241219/gazprombank-1990273369.html

Иностранцы до апреля смогут оплатить газ из России не только в Газпромбанке

Иностранцы до апреля смогут оплатить газ из России не только в Газпромбанке - РИА Новости, 19.12.2024

Иностранцы до апреля смогут оплатить газ из России не только в Газпромбанке

Президент Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T21:11:00+03:00

2024-12-19T21:11:00+03:00

2024-12-19T22:37:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов."До 1 апреля обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", — говорится в документе.Как уточнил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, в указанный срок иностранцы получат отсрочку для оплаты российского газа через ГПБ. По его словам, это необходимо для принятия мер по смягчению или отмене ограничительных мер против банка.США 21 ноября внесли Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур в санкционный список. Именно через эту финорганизацию страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничения против Москвы, оплачивают поставки российского газа в рублях.Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что санкции против ГПБ можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но, указывал он, варианты оплаты все равно будут найдены.

https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html

https://ria.ru/20241218/gazprombank-1989974143.html

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экономика, россия, владимир путин, газпромбанк, дмитрий песков, евросоюз, газпром, москва, сша