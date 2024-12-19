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При израильском авиаударе по дому в Газе погибли 13 человек - РИА Новости, 19.12.2024
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02:18 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/gaza-1990023739.html
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли 13 человек
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли 13 человек - РИА Новости, 19.12.2024
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли в результате израильского авиаудара по дому в городе Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:18:00+03:00
2024-12-19T02:18:00+03:00
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КАИР, 19 дек - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате израильского авиаудара по дому в городе Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. "Тринадцать человек погибли, несколько пострадали при сионистском авиаударе по дому в городе Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 107 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, россия, москва, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас
В мире, Израиль, Россия, Москва, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли 13 человек

Al Aqsa: при израильском авиаударе по дому в Джебалии погибли 13 человек

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 19 дек - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате израильского авиаудара по дому в городе Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
"Тринадцать человек погибли, несколько пострадали при сионистском авиаударе по дому в городе Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 107 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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