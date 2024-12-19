При израильском авиаударе по дому в Газе погибли 13 человек
Al Aqsa: при израильском авиаударе по дому в Джебалии погибли 13 человек
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате израильского авиаудара по дому в городе Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
"Тринадцать человек погибли, несколько пострадали при сионистском авиаударе по дому в городе Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
В секторе Газа за сутки погибли 38 человек
Вчера, 14:41
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 107 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.