https://ria.ru/20241219/garifullina-1990017929.html

В Москве прошел концерт Аиды Гарифуллиной

В Москве прошел концерт Аиды Гарифуллиной - РИА Новости, 19.12.2024

В Москве прошел концерт Аиды Гарифуллиной

Концерт всемирно известной оперной певицы Аиды Гарифуллиной прошел 18 декабря в Московской консерватории, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T00:24:00+03:00

2024-12-19T00:24:00+03:00

2024-12-19T00:26:00+03:00

культура

москва

алма-ата

джузеппе верди

александр соловьев

пласидо доминго

михайловский театр

московский государственный академический симфонический оркестр

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Концерт всемирно известной оперной певицы Аиды Гарифуллиной прошел 18 декабря в Московской консерватории, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Концерт в Москве завершил серию выступлений оперной дивы: 14 декабря в казахстанской Алма-Ате, а 16 декабря в Михайловском театре в Санкт- Петербурге. "Я бесконечно счастлива петь на сцене Московской консерватории, ведь концерты на родине, особенно в этом зале, это всегда особая для меня радость и, конечно, огромная ответственность. Сегодня особенный вечер, когда прекрасно всё: великолепный зал, яркая программа, мой любимый оркестр, чудесный дирижер, с которым я неоднократно выступала раньше, и замечательные солисты. И, конечно, очень приятно, что на этот концерт смогли прийти мои родители и моя любимая бабушка", - сказала артистка, слова которой цитирует пресс-служба. Программа концерта состояла из шедевров русских и зарубежных композиторов. Так, вечер открыла музыка Джузеппе Верди: сразу после увертюры к опере "Набукко", блестяще представленной Московским государственным академическим симфоническим оркестром, Карлен Манукян исполнил арию Альфреда из оперы "Травиата", а Гарифуллина - болеро Елены из "Сицилийской вечерни". Певица также исполнила одну из самых знаковых для себя арий — Шемаханской царицы из "Золотого петушка" Николая Андреевича Римского-Корсакова. После концерта Гарифуллина сделала новогодний подарок своим поклонникам и провела автограф-сессию в стенах Московской консерватории. Более 100 меломанов смогли подписать программку концерта у любимой артистки и сфотографироваться со звездой. Певица выступила в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра, за пультом был – Александр Соловьев. Специальным гостем праздничного концерта стал солист Михайловского театра Семён Антаков (баритон). В программе – арии из русских и зарубежных композиторов. Пласидо Доминго назвал Аиду Гарифуллину "одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего". Его слова подтверждает головокружительная карьера певицы, ставшей после победы на конкурсе Operallia в 2013 году желанной гостьей на сценах лучших оперных театров и концертных залов мира. В 2017 году за лучший сольный альбом она получила престижную награду ECHO Кlassiк, которую называют Оскаром в классической музыке, а летом 2018 года выступила на торжественных концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу. Сегодня знаменитую певицу продолжают приглашать для участия в масштабных музыкальных проектах и на престижных оперных фестивалях. Концерты Аиды Гарифуллиной в Москве – большая редкость. Впервые с сольной программой на столичной сцене она выступила в феврале 2017 года в Большом зале Московской консерватории. Тогда в сопровождении Государственного академического оркестра имени Светланова прозвучали арии и романсы русских композиторов. В 2024 году артистка снова выступила на этой легендарной сцене, исполнив шедевры классической музыки.

https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html

https://ria.ru/20241107/mamtbalet-1982381855.html

https://ria.ru/20220825/garifullina-1811840316.html

москва

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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