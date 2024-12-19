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Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте - РИА Новости, 19.12.2024
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03:16 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/frantsija-1990026653.html
Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте
Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте - РИА Новости, 19.12.2024
Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте
Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте, чтобы ускорить ликвидацию последствий разрушительного урагана, сообщает радиостанция... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T03:16:00+03:00
2024-12-19T03:16:00+03:00
в мире
майотта
франция
коморские острова
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте, чтобы ускорить ликвидацию последствий разрушительного урагана, сообщает радиостанция France Info со ссылкой коммюнике министерства по делам заморских территорий страны. "Министр по делам заморских территорий Франсуа-Ноэль Бюффе объявил активацию положения исключительного стихийного бедствия на Майотте, чтобы обеспечить более быстрое и эффективное решение кризиса", - приводит радиостанция слова из коммюнике. Отмечается, что власти ввели это положение, чтобы ускорить административные процедуры и мобилизовать ресурсы на решение кризисной ситуации и восстановление на Майотте. Положение будет действовать один месяц с возможностью пролонгации. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что число жертв циклона "Шидо" на Майотте увеличилось до 31. Метеорологическая служба Франции сообщала, что обрушившийся на Майотту 14 декабря циклон "Шидо" стал самым сильным более чем за 90 лет. В четверг на Майотту должен прибыть президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что он объявит национальный траур в связи с трагедией. Префект заморского департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль заявлял, что число погибших в результате бедствия на Майотте будет исчисляться сотнями, а, возможно, даже и тысячами. Военный самолет с гуманитарной помощью от Франции 15 декабря прибыл на остров, в понедельник прибыла помощь с соседнего Реюньона. Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в архипелаге Коморских островов в Индийском океане. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
https://ria.ru/20241215/shido-1989335981.html
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в мире, майотта, франция, коморские острова, эммануэль макрон
В мире, Майотта, Франция, Коморские острова, Эммануэль Макрон
Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте

France Info: Франция объявила положение чрезвычайного бедствия на Майотте

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте, чтобы ускорить ликвидацию последствий разрушительного урагана, сообщает радиостанция France Info со ссылкой коммюнике министерства по делам заморских территорий страны.
"Министр по делам заморских территорий Франсуа-Ноэль Бюффе объявил активацию положения исключительного стихийного бедствия на Майотте, чтобы обеспечить более быстрое и эффективное решение кризиса", - приводит радиостанция слова из коммюнике.
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Отмечается, что власти ввели это положение, чтобы ускорить административные процедуры и мобилизовать ресурсы на решение кризисной ситуации и восстановление на Майотте.
Положение будет действовать один месяц с возможностью пролонгации.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что число жертв циклона "Шидо" на Майотте увеличилось до 31.
Метеорологическая служба Франции сообщала, что обрушившийся на Майотту 14 декабря циклон "Шидо" стал самым сильным более чем за 90 лет. В четверг на Майотту должен прибыть президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что он объявит национальный траур в связи с трагедией.
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Префект заморского департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль заявлял, что число погибших в результате бедствия на Майотте будет исчисляться сотнями, а, возможно, даже и тысячами. Военный самолет с гуманитарной помощью от Франции 15 декабря прибыл на остров, в понедельник прибыла помощь с соседнего Реюньона.
Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в архипелаге Коморских островов в Индийском океане. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
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