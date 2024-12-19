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В Финляндии заявили о готовности к долгосрочным войнам - РИА Новости, 19.12.2024
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17:11 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/finljandija-1990219219.html
В Финляндии заявили о готовности к долгосрочным войнам
В Финляндии заявили о готовности к долгосрочным войнам - РИА Новости, 19.12.2024
В Финляндии заявили о готовности к долгосрочным войнам
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна будет укрепляться на случай возможных долгосрочных войн. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:11:00+03:00
2024-12-19T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна будет укрепляться на случай возможных долгосрочных войн. "Мы укрепим способность Финляндии противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе ведомства к публикации обновленного оборонного доклада. Минобороны Финляндии опубликовало первый с момента вступления страны в НАТО оборонный доклад. Россия в докладе оборонного ведомства снова названа якобы угрозой для безопасности Европы и Финляндии. РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. "Финляндия продолжит поддерживать и развивать свой мощный оборонный потенциал в любых ситуациях, связанных с безопасностью. Это основа всего, что мы делаем, и мы не пойдем на компромисс в этом. В то же время оборона Финляндии является неотъемлемой частью коллективной обороны НАТО. Мы будем планировать, тренировать и готовить нашу оборону вместе с нашими союзниками", - добавил Хяккянен. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
https://ria.ru/20241217/mirotvortsy-1989640712.html
https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html
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финляндия, россия, европа, владимир путин, дмитрий киселев, нато
Финляндия, Россия, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
В Финляндии заявили о готовности к долгосрочным войнам

Министр обороны Финляндии Хяккянен: страна будет укрепляться на случай войн

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна будет укрепляться на случай возможных долгосрочных войн.
"Мы укрепим способность Финляндии противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе ведомства к публикации обновленного оборонного доклада.
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Минобороны Финляндии опубликовало первый с момента вступления страны в НАТО оборонный доклад. Россия в докладе оборонного ведомства снова названа якобы угрозой для безопасности Европы и Финляндии. РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
"Финляндия продолжит поддерживать и развивать свой мощный оборонный потенциал в любых ситуациях, связанных с безопасностью. Это основа всего, что мы делаем, и мы не пойдем на компромисс в этом. В то же время оборона Финляндии является неотъемлемой частью коллективной обороны НАТО. Мы будем планировать, тренировать и готовить нашу оборону вместе с нашими союзниками", - добавил Хяккянен.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
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