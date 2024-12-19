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Самарские власти готовят заявление правоохранителям на газовую компанию - РИА Новости, 19.12.2024
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17:30 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/fedorischev-1990230643.html
Самарские власти готовят заявление правоохранителям на газовую компанию
Самарские власти готовят заявление правоохранителям на газовую компанию - РИА Новости, 19.12.2024
Самарские власти готовят заявление правоохранителям на газовую компанию
Власти Самарской области до конца этого года подготовят заявление в правоохранительные органы из-за работы частной газораспределительной организации... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:30:00+03:00
2024-12-19T17:30:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Власти Самарской области до конца этого года подготовят заявление в правоохранительные органы из-за работы частной газораспределительной организации "Средневолжская газовая компания", которая, по данным властей, непрофессионально обслуживает газовое оборудование, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Федорищев. "Есть такая сложная ситуация, в которой, подавая заявление, нужно правильно его квалифицировать. Мне говорят сейчас в консультациях, что не является преступлением то, что с людей деньги собрали за 11 месяцев, оборудование не проверили, услугу не выполнили, потому что есть еще две недели и, может быть, за две недели туда дойдут до 100 тысяч домохозяйств квалифицированные ребята, и тогда это преступлением не будет... Я считаю лично... по жизни так быть не должно, потому что преступление уже совершилось, просто оно с отлагательным эффектом. Мы пытаемся найти форму, в которой правильно это заявление подать. Мы точно это сделаем до конца года", - сообщил губернатор. Двенадцатого декабря Федорищев сообщал, что газораспределительная компания неэффективно следит за критически важной для безопасности региона инфраструктурой. Кроме того, он отмечал, что социальная газификация в регионе не выполнена, в этой сфере власти также видят факты хищения средств. При этом в СВГК сообщали, что в этом году компания планирует на 94% выполнить программу догазификации. Также в организации уточнили, что обычно сроки по договорам срываются из-за задержек при согласовании проектной документации со стороны муниципалитетов и надзорных организаций. На предложения СВГК, направленные в региональное правительство для решения проблемы, ответа не поступило, отмечали в компании.
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самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Самарские власти готовят заявление правоохранителям на газовую компанию

Федорищев: самарские власти готовят заявление на Средневолжскую газовую компанию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Власти Самарской области до конца этого года подготовят заявление в правоохранительные органы из-за работы частной газораспределительной организации "Средневолжская газовая компания", которая, по данным властей, непрофессионально обслуживает газовое оборудование, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Федорищев.
"Есть такая сложная ситуация, в которой, подавая заявление, нужно правильно его квалифицировать. Мне говорят сейчас в консультациях, что не является преступлением то, что с людей деньги собрали за 11 месяцев, оборудование не проверили, услугу не выполнили, потому что есть еще две недели и, может быть, за две недели туда дойдут до 100 тысяч домохозяйств квалифицированные ребята, и тогда это преступлением не будет... Я считаю лично... по жизни так быть не должно, потому что преступление уже совершилось, просто оно с отлагательным эффектом. Мы пытаемся найти форму, в которой правильно это заявление подать. Мы точно это сделаем до конца года", - сообщил губернатор.
Двенадцатого декабря Федорищев сообщал, что газораспределительная компания неэффективно следит за критически важной для безопасности региона инфраструктурой. Кроме того, он отмечал, что социальная газификация в регионе не выполнена, в этой сфере власти также видят факты хищения средств.
При этом в СВГК сообщали, что в этом году компания планирует на 94% выполнить программу догазификации. Также в организации уточнили, что обычно сроки по договорам срываются из-за задержек при согласовании проектной документации со стороны муниципалитетов и надзорных организаций. На предложения СВГК, направленные в региональное правительство для решения проблемы, ответа не поступило, отмечали в компании.
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Самарская областьВячеслав Федорищев
 
 
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