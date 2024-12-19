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Лидеры ЕС обсудят в Брюсселе Украину, Ближний Восток и миграцию - РИА Новости, 19.12.2024
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00:58 19.12.2024 (обновлено: 01:02 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/evrosoyuz-1990019698.html
Лидеры ЕС обсудят в Брюсселе Украину, Ближний Восток и миграцию
Лидеры ЕС обсудят в Брюсселе Украину, Ближний Восток и миграцию - РИА Новости, 19.12.2024
Лидеры ЕС обсудят в Брюсселе Украину, Ближний Восток и миграцию
Главы государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе в четверг планируют обсудить свою позицию по Украине на фоне плачевной для ВСУ ситуации на... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:58:00+03:00
2024-12-19T01:02:00+03:00
в мире
сирия
брюссель
ближний восток
дональд трамп
антониу кошта
владимир зеленский
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе в четверг планируют обсудить свою позицию по Украине на фоне плачевной для ВСУ ситуации на фронте, а также предстоящего прихода к власти в США администрации во главе с Дональдом Трампом. В повестке также значатся Ближний Восток, Сирия, вопросы миграции и собственной устойчивости в мире. Глава Евросовета Антониу Кошта для обсуждения украинского досье пригласил на европейскую встречу Владимира Зеленского, который прибыл в Брюссель накануне и предварительно провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Как сообщил журналистам накануне саммита высокопоставленный европейский источник, основными темами в рамках украинского досье на встрече в верхах станет поддержка энергетического сектора зимой, поставки систем ПВО, боеприпасов и ракет, подготовка украинских военных, а также "справедливый и прочный мир". При обсуждении событий на Ближнем Востоке европейские лидеры намерены сосредоточиться на Сирии и установлении контактов ЕС с новыми властями. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, заявила, что ЕС также должен пересмотреть свои секторальные санкции против Сирии и оказать всестороннюю поддержку сирийским беженцам в Европе, которые решат возвращаться на родину. Ожидается, что главы государств и правительств Евросоюза проведут также стратегическую дискуссию о роли ЕС в мире, укреплении своего влияния и защите интересов на международных площадках. Как написал в пригласительном письме лидерам на саммит глава Евросовета Кошта, обсуждение пойдет по трем основным направлениям: определение возможностей ЕС на мировой арене, укрепление влияния и отстаивание европейских позиций, трансатлантические отношения в ближайшем будущем, а также отношения ЕС с Великобританией. Отдельной темой станет дискуссия по повышению готовности стран сообщества к кризисам как в области климата, так и в обороне и безопасности. При обсуждении миграции участники саммита затронут вопросы охраны внешних границ ЕС и сотрудничества со странами-поставщиками мигрантов. В повестке значатся также ситуация в Грузии, Молдавии и отчет премьера Венгрии Виктора Орбана о шести месяцах председательства его страны в Совете Евросоюза. Лидеры европейских стран начнут прибывать на встречу в четверг в 9.30 по местному времени (11.30 мск), старт саммита запланирован на 10.30 (12.30 мск).
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989971047.html
https://ria.ru/20241218/nato-1990014184.html
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сирия
брюссель
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в мире, сирия, брюссель, ближний восток, дональд трамп, антониу кошта, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины, евросовет, выборы президента сша — 2024
В мире, Сирия, Брюссель, Ближний Восток, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Евросовет, Выборы президента США — 2024
Лидеры ЕС обсудят в Брюсселе Украину, Ближний Восток и миграцию

Лидеры ЕС обсудят в Брюсселе позицию по Украине и плачевную для ВСУ ситуацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе в четверг планируют обсудить свою позицию по Украине на фоне плачевной для ВСУ ситуации на фронте, а также предстоящего прихода к власти в США администрации во главе с Дональдом Трампом.
В повестке также значатся Ближний Восток, Сирия, вопросы миграции и собственной устойчивости в мире.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В офисе Зеленского оценили вероятность ввода западных войск на Украину
Вчера, 17:58
Глава Евросовета Антониу Кошта для обсуждения украинского досье пригласил на европейскую встречу Владимира Зеленского, который прибыл в Брюссель накануне и предварительно провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.
Как сообщил журналистам накануне саммита высокопоставленный европейский источник, основными темами в рамках украинского досье на встрече в верхах станет поддержка энергетического сектора зимой, поставки систем ПВО, боеприпасов и ракет, подготовка украинских военных, а также "справедливый и прочный мир".
При обсуждении событий на Ближнем Востоке европейские лидеры намерены сосредоточиться на Сирии и установлении контактов ЕС с новыми властями. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, заявила, что ЕС также должен пересмотреть свои секторальные санкции против Сирии и оказать всестороннюю поддержку сирийским беженцам в Европе, которые решат возвращаться на родину.
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Генсек НАТО перед встречей с Зеленским сделал акцент на мирных переговорах
Вчера, 23:02
Ожидается, что главы государств и правительств Евросоюза проведут также стратегическую дискуссию о роли ЕС в мире, укреплении своего влияния и защите интересов на международных площадках. Как написал в пригласительном письме лидерам на саммит глава Евросовета Кошта, обсуждение пойдет по трем основным направлениям: определение возможностей ЕС на мировой арене, укрепление влияния и отстаивание европейских позиций, трансатлантические отношения в ближайшем будущем, а также отношения ЕС с Великобританией. Отдельной темой станет дискуссия по повышению готовности стран сообщества к кризисам как в области климата, так и в обороне и безопасности.
При обсуждении миграции участники саммита затронут вопросы охраны внешних границ ЕС и сотрудничества со странами-поставщиками мигрантов.
В повестке значатся также ситуация в Грузии, Молдавии и отчет премьера Венгрии Виктора Орбана о шести месяцах председательства его страны в Совете Евросоюза.
Лидеры европейских стран начнут прибывать на встречу в четверг в 9.30 по местному времени (11.30 мск), старт саммита запланирован на 10.30 (12.30 мск).
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