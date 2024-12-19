https://ria.ru/20241219/evakuatsiya-1990045413.html

В Уфе из лицея эвакуировали более 1700 человек

В Уфе из лицея эвакуировали более 1700 человек - РИА Новости, 19.12.2024

В Уфе из лицея эвакуировали более 1700 человек

Более 1,7 тысячи человек эвакуированы из уфимского лицея, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:07:00+03:00

2024-12-19T09:07:00+03:00

2024-12-19T15:33:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 19 дек — РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек эвакуированы из уфимского лицея, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. "Из 5-го лицея эвакуированы 1720 человек. Службы на месте. Пострадавших нет. Проводится проверка сообщения", - говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства. В соцсетях публикуют видео эвакуации. На одном из кадров школьник прыгает со второго этажа. Отмечается, что на место приехали пять пожарных машин.

https://ria.ru/20241023/minirovanie-1979512069.html

республика башкортостан

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан