https://ria.ru/20241219/evakuatsiya-1990045413.html
В Уфе из лицея эвакуировали более 1700 человек
В Уфе из лицея эвакуировали более 1700 человек - РИА Новости, 19.12.2024
В Уфе из лицея эвакуировали более 1700 человек
Более 1,7 тысячи человек эвакуированы из уфимского лицея, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:07:00+03:00
2024-12-19T09:07:00+03:00
2024-12-19T15:33:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 19 дек — РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек эвакуированы из уфимского лицея, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. "Из 5-го лицея эвакуированы 1720 человек. Службы на месте. Пострадавших нет. Проводится проверка сообщения", - говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства. В соцсетях публикуют видео эвакуации. На одном из кадров школьник прыгает со второго этажа. Отмечается, что на место приехали пять пожарных машин.
https://ria.ru/20241023/minirovanie-1979512069.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Уфе из лицея эвакуировали более 1700 человек
МЧС по Башкирии сообщило о эвакуации из 5-го уфимского лицея 1720 человек