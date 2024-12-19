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Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам в Тульской области - РИА Новости, 19.12.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
20:26 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/elki-1990267736.html
Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам в Тульской области
Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам в Тульской области - РИА Новости, 19.12.2024
Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам в Тульской области
В четверг в Ледовом дворце Тулы Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:26:00+03:00
2024-12-19T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В четверг в Ледовом дворце Тулы Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона поздравил ребят с наступающим Новым годом. Он отметил, что профессиональные фигуристы подготовили для зрителей красочную и увлекательную новогоднюю сказку. Миляев пожелал ребятам получить яркие эмоции и заряд хорошего настроения. "Уверен, что представление будет для вас интересным и оставит только добрые впечатления. Наступает Новый год. Это время чудес. Надеюсь, все вы успели написать главному волшебнику Деду Морозу о своих желаниях. Пусть они обязательно сбудутся! Здоровья вам и вашим близким, радости и счастья!" - цитирует пресс-служба Миляева. В Ледовом дворце собралось более 1800 зрителей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребята из малообеспеченных семей, дети участников СВО и ветеранов боевых действий; дети из новых регионов страны и с приграничных территорий Белгородской и Курской областей, а также одаренные дети. Праздник продолжился ледовым шоу "История любви Шахерезады", созданным по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл "Тысяча и одна ночь". Историю представили зрителям в форме красочного музыкально-театрального шоу на льду. Исполнители главных ролей, солисты – многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира и победители Олимпийских игр. Перед началом представления в холле детей развлекали ростовые куклы. Ребята получили сладкие подарки от губернатора Тульской области. Их поздравили с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. С четверга в Тульской области начинается череда новогодних елок, которые, по поручению Миляева, пройдут во всех муниципалитетах. Более 32 тысяч детей посетят новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, получат сладкий подарок.
https://ria.ru/20241219/milyaev-1990267487.html
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тульская область, тула, курская область, дед мороз, дмитрий миляев, снегурочка
Тульская область, Тульская область, Тула, Курская область, Дед Мороз, Дмитрий Миляев, Снегурочка
Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам в Тульской области

Глава Тульской области Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам в регионе

© Фото : пресс-служба Администрации города ТулыГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : пресс-служба Администрации города Тулы
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В четверг в Ледовом дворце Тулы Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона поздравил ребят с наступающим Новым годом. Он отметил, что профессиональные фигуристы подготовили для зрителей красочную и увлекательную новогоднюю сказку. Миляев пожелал ребятам получить яркие эмоции и заряд хорошего настроения.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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"Уверен, что представление будет для вас интересным и оставит только добрые впечатления. Наступает Новый год. Это время чудес. Надеюсь, все вы успели написать главному волшебнику Деду Морозу о своих желаниях. Пусть они обязательно сбудутся! Здоровья вам и вашим близким, радости и счастья!" - цитирует пресс-служба Миляева.
В Ледовом дворце собралось более 1800 зрителей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребята из малообеспеченных семей, дети участников СВО и ветеранов боевых действий; дети из новых регионов страны и с приграничных территорий Белгородской и Курской областей, а также одаренные дети.
Праздник продолжился ледовым шоу "История любви Шахерезады", созданным по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл "Тысяча и одна ночь". Историю представили зрителям в форме красочного музыкально-театрального шоу на льду. Исполнители главных ролей, солисты – многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира и победители Олимпийских игр.
Перед началом представления в холле детей развлекали ростовые куклы. Ребята получили сладкие подарки от губернатора Тульской области. Их поздравили с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.
С четверга в Тульской области начинается череда новогодних елок, которые, по поручению Миляева, пройдут во всех муниципалитетах. Более 32 тысяч детей посетят новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, получат сладкий подарок.
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Тульская областьТульская областьТулаКурская областьДед МорозДмитрий МиляевСнегурочка
 
 
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