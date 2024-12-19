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Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета - РИА Новости, 19.12.2024
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12:24 19.12.2024 (обновлено: 12:37 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990087725.html
Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета
Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета
Президент России Владимир Путин назвал рост российской экономики в значительной степени результатом суверенитета. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:24:00+03:00
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владимир путин
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экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал рост российской экономики в значительной степени результатом суверенитета."Я говорил о росте нашей экономики, в значительной степени это результат укрепления суверенитета... Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. В этом самое главное дело. И вот укрепление суверенитета - это тоже результат роста экономики", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика, россия
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Экономика, Россия
Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета

Путин назвал рост экономики РФ в значительной степени результатом суверенитета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал рост российской экономики в значительной степени результатом суверенитета.
"Я говорил о росте нашей экономики, в значительной степени это результат укрепления суверенитета... Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. В этом самое главное дело. И вот укрепление суверенитета - это тоже результат роста экономики", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Владимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ЭкономикаРоссия
 
 
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