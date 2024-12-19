https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990087725.html
Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета
Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета
Президент России Владимир Путин назвал рост российской экономики в значительной степени результатом суверенитета. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:24:00+03:00
2024-12-19T12:24:00+03:00
2024-12-19T12:37:00+03:00
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал рост российской экономики в значительной степени результатом суверенитета."Я говорил о росте нашей экономики, в значительной степени это результат укрепления суверенитета... Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. В этом самое главное дело. И вот укрепление суверенитета - это тоже результат роста экономики", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика, россия
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Экономика, Россия
Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета
Путин назвал рост экономики РФ в значительной степени результатом суверенитета