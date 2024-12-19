https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990087725.html

Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета

Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал рост российской экономики результатом суверенитета

Президент России Владимир Путин назвал рост российской экономики в значительной степени результатом суверенитета. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:24:00+03:00

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владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

экономика

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал рост российской экономики в значительной степени результатом суверенитета."Я говорил о росте нашей экономики, в значительной степени это результат укрепления суверенитета... Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. В этом самое главное дело. И вот укрепление суверенитета - это тоже результат роста экономики", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика, россия