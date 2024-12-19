https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990086291.html

Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин

Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин

Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди стран Европу по объему экономики по паритету покупательной способности и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:20:00+03:00

2024-12-19T12:20:00+03:00

2024-12-19T12:34:00+03:00

россия

европа

прямая линия с владимиром путиным — 2024

экономика

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

китай

мвф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди стран Европу по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Международные институты финансовые и экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Согласно прогнозам МВФ, самые быстрые темпы роста ВВП среди крупных экономик Европы в этом году зафиксирует Россия - на уровне 3,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что они будут еще выше - 3,9%.Путин в ходе прямой линии отметил, что рост российской экономики в этом году может достичь даже и 4%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

россия

европа

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), китай, мвф