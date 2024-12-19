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Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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12:20 19.12.2024 (обновлено: 12:34 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990086291.html
Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин
Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин
Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди стран Европу по объему экономики по паритету покупательной способности и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:20:00+03:00
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россия
европа
прямая линия с владимиром путиным — 2024
экономика
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
китай
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди стран Европу по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Международные институты финансовые и экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Согласно прогнозам МВФ, самые быстрые темпы роста ВВП среди крупных экономик Европы в этом году зафиксирует Россия - на уровне 3,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что они будут еще выше - 3,9%.Путин в ходе прямой линии отметил, что рост российской экономики в этом году может достичь даже и 4%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, европа, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), китай, мвф
Россия, Европа, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Экономика, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Китай, МВФ
Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин

Путин: экономика России на первом месте по объему в Европе и четвертая в мире

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖурналисты перед началом специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Журналисты перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди стран Европу по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Международные институты финансовые и экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Согласно прогнозам МВФ, самые быстрые темпы роста ВВП среди крупных экономик Европы в этом году зафиксирует Россия - на уровне 3,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что они будут еще выше - 3,9%.
Путин в ходе прямой линии отметил, что рост российской экономики в этом году может достичь даже и 4%.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
00:12
 
РоссияЕвропаПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ЭкономикаВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)КитайМВФ
 
 
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