https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990086291.html
Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин
Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин
Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди стран Европу по объему экономики по паритету покупательной способности и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:20:00+03:00
2024-12-19T12:20:00+03:00
2024-12-19T12:34:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
экономика
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди стран Европу по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Международные институты финансовые и экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Согласно прогнозам МВФ, самые быстрые темпы роста ВВП среди крупных экономик Европы в этом году зафиксирует Россия - на уровне 3,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что они будут еще выше - 3,9%.Путин в ходе прямой линии отметил, что рост российской экономики в этом году может достичь даже и 4%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), китай, мвф
Россия, Европа, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Экономика, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Китай, МВФ
Россия опережает все страны Европы по росту экономики, заявил Путин
Путин: экономика России на первом месте по объему в Европе и четвертая в мире