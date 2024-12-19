https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990084607.html

Путин рассказал о российской экономике

Путин рассказал о российской экономике - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о российской экономике

Ситуация с экономикой в России устойчивая, страна развивается, несмотря на внешние угрозы и попытки воздействия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:16:00+03:00

2024-12-19T12:16:00+03:00

2024-12-19T12:33:00+03:00

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация с экономикой в России устойчивая, страна развивается, несмотря на внешние угрозы и попытки воздействия, заявил президент РФ Владимир Путин."С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво, развиваемся. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика