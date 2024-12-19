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Разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов, рассказал эксперт - РИА Новости, 19.12.2024
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06:01 19.12.2024 (обновлено: 16:45 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ekologiya-1990035123.html
Разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов, рассказал эксперт
Разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов, рассказал эксперт - РИА Новости, 19.12.2024
Разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов, рассказал эксперт
Попадание нефтепродуктов в море после крушения танкеров создало угрозу для Таманского залива - "роддома" черноморских афалин, а также для Керченского пролива -... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:01:00+03:00
2024-12-19T16:45:00+03:00
происшествия
керченский пролив
черное море
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Попадание нефтепродуктов в море после крушения танкеров создало угрозу для Таманского залива - "роддома" черноморских афалин, а также для Керченского пролива - миграционного коридора, жизненно важного для сотен видов морских животных Чёрного и Азовского морей, сообщил РИА Новости научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка."Под удар попал Таманский залив - важнейший природный "родильный дом" черноморских афалин - и весь Керченский пролив - главный миграционный коридор для экосистем Чёрного и Азовского морей", - сказал эксперт.Он уточнил, что через Керченский пролив регулярно, дважды в год, проходят на нагул или нерест почти все промысловые и ценные рыбы Азовского моря и западной части Чёрного моря (38 видов), в том числе семь видов, занесённых в Красную книгу России. Также через пролив проходят миграционные пути двух морских млекопитающих: черноморских афалин и азово-черноморских морских свиней, а также десятков видов птиц, в том числе 22 краснокнижных.Эксперт считает, что последствия для экологии после попадания нефтепродуктов с танкеров в море могут ощущаться в течение десятилетий. "Сейчас все силы должны быть брошены на уборку нефти и мазута подальше от уреза воды для сокращения обратной миграции и скатывания комков обратно в море с отбойным течением", — заявил Латка. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html
https://ria.ru/20241217/mazut-1989723500.html
https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html
керченский пролив
черное море
азовское море
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происшествия, керченский пролив, черное море, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Черное море, Азовское море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов, рассказал эксперт

Фонд защиты китов: разлив мазута угрожает роддому черноморских афалин

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Попадание нефтепродуктов в море после крушения танкеров создало угрозу для Таманского залива - "роддома" черноморских афалин, а также для Керченского пролива - миграционного коридора, жизненно важного для сотен видов морских животных Чёрного и Азовского морей, сообщил РИА Новости научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.
"Под удар попал Таманский залив - важнейший природный "родильный дом" черноморских афалин - и весь Керченский пролив - главный миграционный коридор для экосистем Чёрного и Азовского морей", - сказал эксперт.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе
16 декабря, 18:58
Он уточнил, что через Керченский пролив регулярно, дважды в год, проходят на нагул или нерест почти все промысловые и ценные рыбы Азовского моря и западной части Чёрного моря (38 видов), в том числе семь видов, занесённых в Красную книгу России. Также через пролив проходят миграционные пути двух морских млекопитающих: черноморских афалин и азово-черноморских морских свиней, а также десятков видов птиц, в том числе 22 краснокнижных.
Эксперт считает, что последствия для экологии после попадания нефтепродуктов с танкеров в море могут ощущаться в течение десятилетий.
"Сейчас все силы должны быть брошены на уборку нефти и мазута подальше от уреза воды для сокращения обратной миграции и скатывания комков обратно в море с отбойным течением", — заявил Латка.
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Эксперт рассказал о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море
17 декабря, 15:59
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы.
Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Анапе спасли около 30 птиц, пострадавших от разлива мазута
Вчера, 14:43
 
ПроисшествияКерченский проливЧерное мореАзовское мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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