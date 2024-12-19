https://ria.ru/20241219/ekologiya-1990035123.html

Разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов, рассказал эксперт

Разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов, рассказал эксперт - РИА Новости, 19.12.2024

Разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов, рассказал эксперт

Попадание нефтепродуктов в море после крушения танкеров создало угрозу для Таманского залива - "роддома" черноморских афалин, а также для Керченского пролива -... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:01:00+03:00

2024-12-19T06:01:00+03:00

2024-12-19T16:45:00+03:00

происшествия

керченский пролив

черное море

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Попадание нефтепродуктов в море после крушения танкеров создало угрозу для Таманского залива - "роддома" черноморских афалин, а также для Керченского пролива - миграционного коридора, жизненно важного для сотен видов морских животных Чёрного и Азовского морей, сообщил РИА Новости научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка."Под удар попал Таманский залив - важнейший природный "родильный дом" черноморских афалин - и весь Керченский пролив - главный миграционный коридор для экосистем Чёрного и Азовского морей", - сказал эксперт.Он уточнил, что через Керченский пролив регулярно, дважды в год, проходят на нагул или нерест почти все промысловые и ценные рыбы Азовского моря и западной части Чёрного моря (38 видов), в том числе семь видов, занесённых в Красную книгу России. Также через пролив проходят миграционные пути двух морских млекопитающих: черноморских афалин и азово-черноморских морских свиней, а также десятков видов птиц, в том числе 22 краснокнижных.Эксперт считает, что последствия для экологии после попадания нефтепродуктов с танкеров в море могут ощущаться в течение десятилетий. "Сейчас все силы должны быть брошены на уборку нефти и мазута подальше от уреза воды для сокращения обратной миграции и скатывания комков обратно в море с отбойным течением", — заявил Латка. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html

https://ria.ru/20241217/mazut-1989723500.html

https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html

керченский пролив

черное море

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, керченский пролив, черное море, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе