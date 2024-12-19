https://ria.ru/20241219/efimov-1990087970.html

Ефимов: технопарк на востоке Москвы получил льготу на аренду земли

Ефимов: технопарк на востоке Москвы получил льготу на аренду земли - РИА Новости, 19.12.2024

Ефимов: технопарк на востоке Москвы получил льготу на аренду земли

Технопарк на востоке Москвы получил льготу от города на аренду земельного участка, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:07:00+03:00

2024-12-19T14:07:00+03:00

2024-12-19T14:07:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Технопарк на востоке Москвы получил льготу от города на аренду земельного участка, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, в городе действует целый ряд мер для поддержки предприятий, в том числе сниженная ставка на аренду земли для технопарков (0,01% от кадастровой стоимости)."Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки. Такую льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятию были предоставлены аналогичные льготы на аренду еще четырех соседних участков. В результате компания сможет ежегодно экономить около 4,95 миллиона рублей", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что завод почти со 100-летней историей находится в районе Соколиная гора. Льготу ему предоставили на десять лет.Как добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, завод имеет статус технопарка и арендует у города пять участков суммарно на 1,6 гектара в рамках льготы. Сэкономленные средства предприятие сможет направить на свое развитие.

https://ria.ru/20241219/efimov-1990071208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы