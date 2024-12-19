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Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации - РИА Новости, 19.12.2024
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11:33 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/efimov-1990071208.html
Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации
Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации - РИА Новости, 19.12.2024
Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации
Еще один жилой дом на Ставропольской улице начали расселять в рамках реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:33:00+03:00
2024-12-19T11:33:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
жилье
люблин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Еще один жилой дом на Ставропольской улице начали расселять в рамках реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Возведение жилого комплекса в Люблине завершилось в конце октября этого года. В общей сложности в новостройку переедут около 140 жителей старого дома. Он стал 45-м зданием, которое начали расселять по программе реновации в Люблине", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что всего в районе новое жилье получат около 29,7 тысячи москвичей, которые проживали в 152 старых домах.Новостройка, в которую переедут жители старой пятиэтажки, находится по адресу: Ставропольская улица, дом 1, добавляется в пресс-релизе. Тут расположены 80 квартир с готовой улучшенной отделкой и сантехникой по стандартам программы реновации.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что жилой комплекс находится рядом станции со станциями Люблино, Депо и Печатники второго Московского центрального диаметра и станцией метро "Волжская".Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в столице в два раза.
https://ria.ru/20241219/efimov-1990065954.html
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москва
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, жилье, люблин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Жилье, Люблин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации

Ефимов: в новостройку в Люблине переедут около 140 жителей в рамках реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Еще один жилой дом на Ставропольской улице начали расселять в рамках реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Возведение жилого комплекса в Люблине завершилось в конце октября этого года. В общей сложности в новостройку переедут около 140 жителей старого дома. Он стал 45-м зданием, которое начали расселять по программе реновации в Люблине", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
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В сообщении уточняется, что всего в районе новое жилье получат около 29,7 тысячи москвичей, которые проживали в 152 старых домах.
Новостройка, в которую переедут жители старой пятиэтажки, находится по адресу: Ставропольская улица, дом 1, добавляется в пресс-релизе. Тут расположены 80 квартир с готовой улучшенной отделкой и сантехникой по стандартам программы реновации.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что жилой комплекс находится рядом станции со станциями Люблино, Депо и Печатники второго Московского центрального диаметра и станцией метро "Волжская".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в столице в два раза.
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинЖильеЛюблинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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