Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации
Ефимов: в новостройку в Люблине переедут около 140 жителей в рамках реновации
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Еще один жилой дом на Ставропольской улице начали расселять в рамках реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Возведение жилого комплекса в Люблине завершилось в конце октября этого года. В общей сложности в новостройку переедут около 140 жителей старого дома. Он стал 45-м зданием, которое начали расселять по программе реновации в Люблине", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что всего в районе новое жилье получат около 29,7 тысячи москвичей, которые проживали в 152 старых домах.
Новостройка, в которую переедут жители старой пятиэтажки, находится по адресу: Ставропольская улица, дом 1, добавляется в пресс-релизе. Тут расположены 80 квартир с готовой улучшенной отделкой и сантехникой по стандартам программы реновации.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что жилой комплекс находится рядом станции со станциями Люблино, Депо и Печатники второго Московского центрального диаметра и станцией метро "Волжская".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в столице в два раза.