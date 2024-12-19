https://ria.ru/20241219/efimov-1990071208.html

Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации

Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации - РИА Новости, 19.12.2024

Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации

Еще один жилой дом на Ставропольской улице начали расселять в рамках реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:33:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

жилье

люблин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Еще один жилой дом на Ставропольской улице начали расселять в рамках реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Возведение жилого комплекса в Люблине завершилось в конце октября этого года. В общей сложности в новостройку переедут около 140 жителей старого дома. Он стал 45-м зданием, которое начали расселять по программе реновации в Люблине", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что всего в районе новое жилье получат около 29,7 тысячи москвичей, которые проживали в 152 старых домах.Новостройка, в которую переедут жители старой пятиэтажки, находится по адресу: Ставропольская улица, дом 1, добавляется в пресс-релизе. Тут расположены 80 квартир с готовой улучшенной отделкой и сантехникой по стандартам программы реновации.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что жилой комплекс находится рядом станции со станциями Люблино, Депо и Печатники второго Московского центрального диаметра и станцией метро "Волжская".Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в столице в два раза.

https://ria.ru/20241219/efimov-1990065954.html

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москва

люблин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, жилье, люблин, градостроительный комплекс москвы