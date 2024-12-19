https://ria.ru/20241219/dorogi-1990112067.html

Путин пообещал восстановить всю дорожную сеть в новых регионах

Путин пообещал восстановить всю дорожную сеть в новых регионах - РИА Новости, 19.12.2024

Путин пообещал восстановить всю дорожную сеть в новых регионах

Вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться, за три года ее планируют привести в нормативное российское состояние, отметил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:15:00+03:00

2024-12-19T13:15:00+03:00

2024-12-19T13:22:00+03:00

россия

владимир путин

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться, за три года ее планируют привести в нормативное российское состояние, отметил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий (новых регионов - ред). Она рассчитана до 2030 года. И там работа ведётся уже и будет вестись по целому ряду направлений. Это восстановление дорожной сети, это восстановление жилья, это восстановление объектов ЖКХ, соцкультбыта… Мы в течение трёх лет планируем привести всю дорожную сеть этих регионов в нормативное российское состояние", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024