https://ria.ru/20241219/dorogi-1990112067.html
Путин пообещал восстановить всю дорожную сеть в новых регионах
Путин пообещал восстановить всю дорожную сеть в новых регионах - РИА Новости, 19.12.2024
Путин пообещал восстановить всю дорожную сеть в новых регионах
Вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться, за три года ее планируют привести в нормативное российское состояние, отметил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:15:00+03:00
2024-12-19T13:15:00+03:00
2024-12-19T13:22:00+03:00
россия
владимир путин
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться, за три года ее планируют привести в нормативное российское состояние, отметил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий (новых регионов - ред). Она рассчитана до 2030 года. И там работа ведётся уже и будет вестись по целому ряду направлений. Это восстановление дорожной сети, это восстановление жилья, это восстановление объектов ЖКХ, соцкультбыта… Мы в течение трёх лет планируем привести всю дорожную сеть этих регионов в нормативное российское состояние", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин пообещал восстановить всю дорожную сеть в новых регионах
Путин: вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться