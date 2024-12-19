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Путин получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами
Путин получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.12.2024
Путин получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что регулярно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря после ЧП с танкерами. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:27:00+03:00
2024-12-19T13:27:00+03:00
2024-12-19T13:49:00+03:00
черное море
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
краснодарский край
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что регулярно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря после ЧП с танкерами."Работают разные службы, службы разных ведомств: это и министерство природных ресурсов, это и Минтранс, МЧС. Эта работа должна координироваться. Я попросил представителя правительства организовать рабочую группу. Ее возглавляет Савельев Виталий Геннадьевич, вице-премьер по транспорту. И все службы работают регулярно. И мне докладывают о том, что происходит", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Работы по очистке черноморского побережья после крушения танкеров
Работы по очистке после крушения танкеров ведутся на 49 км черноморского побережья, рассказали в ГУ МЧС Кубани. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте сейчас работают специалисты и волонтеры.
2024-12-19T13:27
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черное море, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, краснодарский край, прямая линия с владимиром путиным — 2024, видео
Черное море, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Краснодарский край, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами
Путин регулярно получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами