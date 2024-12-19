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Путин получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами

Путин получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.12.2024

Путин получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что регулярно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря после ЧП с танкерами. РИА Новости, 19.12.2024

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черное море

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

краснодарский край

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что регулярно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря после ЧП с танкерами."Работают разные службы, службы разных ведомств: это и министерство природных ресурсов, это и Минтранс, МЧС. Эта работа должна координироваться. Я попросил представителя правительства организовать рабочую группу. Ее возглавляет Савельев Виталий Геннадьевич, вице-премьер по транспорту. И все службы работают регулярно. И мне докладывают о том, что происходит", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

черное море

краснодарский край

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Работы по очистке черноморского побережья после крушения танкеров Работы по очистке после крушения танкеров ведутся на 49 км черноморского побережья, рассказали в ГУ МЧС Кубани. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте сейчас работают специалисты и волонтеры. 2024-12-19T13:27 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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