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Путин рассказал о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 19.12.2024
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12:22 19.12.2024 (обновлено: 12:27 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/dokhody--1990086774.html
Путин рассказал о росте реальных доходов россиян
Путин рассказал о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян подросли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:22:00+03:00
2024-12-19T12:27:00+03:00
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Реальные доходы россиян подросли, заявил президент России Владимир Путин."И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что, в целом, эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, общество
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Общество
Путин рассказал о росте реальных доходов россиян

Путин заявил, что реальные доходы россиян подросли

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Реальные доходы россиян подросли, заявил президент России Владимир Путин.
"И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что, в целом, эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин раскрыл, как уход иностранных компаний повлиял на российский бизнес
12:25
 
Владимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияОбщество
 
 
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