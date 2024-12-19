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Путин рассказал о росте реальных доходов россиян
Путин рассказал о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян подросли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:22:00+03:00
2024-12-19T12:22:00+03:00
2024-12-19T12:27:00+03:00
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Реальные доходы россиян подросли, заявил президент России Владимир Путин."И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что, в целом, эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, общество
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Общество
Путин рассказал о росте реальных доходов россиян
Путин заявил, что реальные доходы россиян подросли