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Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным - РИА Новости, 19.12.2024
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03:32 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/dietolog-1990027494.html
Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным
Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным - РИА Новости, 19.12.2024
Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным
Новогодний стол можно сделать полезным и здоровым, для этого нужно разнообразить рацион овощами, фруктами и ягодами, а также заменить жирные продукты и блюда... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T03:32:00+03:00
2024-12-19T03:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новогодний стол можно сделать полезным и здоровым, для этого нужно разнообразить рацион овощами, фруктами и ягодами, а также заменить жирные продукты и блюда диетическими, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. "Обратите внимание на яркие и различные по форме, цвету и вкусу овощи, фрукты, ягоды и зелень - они не только сделают праздничное меню более легким и полезным, но и украсят стол. Для горячего предпочтительнее выбрать диетические, маложирные сорта мяса и птицы - кролика, курицу, индейку - или приготовить рыбу. Основное блюдо можно запечь в духовке с добавлением пряных трав, лимона, орехов, ягод и сухофруктов. Готовые блюда можно заправить небольшим количеством оливкового масла холодного отжима", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что алкоголь, помимо токсического действия на организм, обладает довольно высокой калорийностью. Его употребление способствует перееданию, поскольку он усиливает аппетит. Кроме того, под действием алкоголя снижается способность контролировать количество съеденного. "Общее количество съеденного тоже должно быть не слишком большим, особенно это важно с учетом позднего времени суток. Для этого есть один хороший прием: если сложить руки "лодочкой", как будто хотите набрать воды, то увидите ровно тот объем пищи, который ваш организм способен усвоить без каких-либо проблем для здоровья. Если все же за новогодним столом вы не удержались от переедания, то не следует себя винить, а тем более голодать или следовать резко ограничительной диете. Лучшим решением в данном случае будет как можно скорее вернуться к здоровому питанию", - пояснила Стародубова.
https://ria.ru/20241219/igrushki-1835708509.html
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общество, москва, антонина стародубова, новый год
Общество, Москва, Антонина Стародубова, Новый год
Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным

Диетолог Стародубова советует разнообразить новогодний стол фруктами и ягодами

© Fotolia / Yotka (fotoaloja)Новогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Fotolia / Yotka (fotoaloja)
Новогодние украшения. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новогодний стол можно сделать полезным и здоровым, для этого нужно разнообразить рацион овощами, фруктами и ягодами, а также заменить жирные продукты и блюда диетическими, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Обратите внимание на яркие и различные по форме, цвету и вкусу овощи, фрукты, ягоды и зелень - они не только сделают праздничное меню более легким и полезным, но и украсят стол. Для горячего предпочтительнее выбрать диетические, маложирные сорта мяса и птицы - кролика, курицу, индейку - или приготовить рыбу. Основное блюдо можно запечь в духовке с добавлением пряных трав, лимона, орехов, ягод и сухофруктов. Готовые блюда можно заправить небольшим количеством оливкового масла холодного отжима", - рассказала Стародубова.
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Диетолог отметила, что алкоголь, помимо токсического действия на организм, обладает довольно высокой калорийностью. Его употребление способствует перееданию, поскольку он усиливает аппетит. Кроме того, под действием алкоголя снижается способность контролировать количество съеденного.
"Общее количество съеденного тоже должно быть не слишком большим, особенно это важно с учетом позднего времени суток. Для этого есть один хороший прием: если сложить руки "лодочкой", как будто хотите набрать воды, то увидите ровно тот объем пищи, который ваш организм способен усвоить без каких-либо проблем для здоровья. Если все же за новогодним столом вы не удержались от переедания, то не следует себя винить, а тем более голодать или следовать резко ограничительной диете. Лучшим решением в данном случае будет как можно скорее вернуться к здоровому питанию", - пояснила Стародубова.
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