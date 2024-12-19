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В США создают инициативу для защиты сторонников демократов от Трампа - РИА Новости, 19.12.2024
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18:17 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/demokraty-1990248333.html
В США создают инициативу для защиты сторонников демократов от Трампа
В США создают инициативу для защиты сторонников демократов от Трампа - РИА Новости, 19.12.2024
В США создают инициативу для защиты сторонников демократов от Трампа
Продемократические силы США создают инициативу, которая позволит уберечь сторонников Демократической партии от преследования, когда избранный президент Дональд... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:17:00+03:00
2024-12-19T18:17:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Продемократические силы США создают инициативу, которая позволит уберечь сторонников Демократической партии от преследования, когда избранный президент Дональд Трамп возглавит страну, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Юристы и продемократические адвокаты находятся на ранних стадиях создания сети специалистов по всей стране, нацеленной на защиту людей, которые могут стать целью мести, когда избранный президент Дональд Трамп войдет в Белый дом", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на людей, принимающих участие в организации. Как отмечают собеседники телеканала, инициатива не будет ограничиваться юридической помощью - помимо юристов, в рамках инициативы нанимают бухгалтеров, экспертов по трудоустройству, специалистов по связям с общественностью и даже психологов. Услуги специалистов будут предоставляться бесплатно, предполагается, что они будут финансироваться за счет пожертвований в НКО, которые станут частью этой инициативы. Ранее издание Mirror со ссылкой на источники сообщало о том, что Трамп может начать мстить своим политическим оппонентам из-за обращения с ним за последние четыре года, под репрессии могут попасть действующие первые лица страны, а также целая американская система правосудия. Под удар могут попасть президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, бывшая конгрессмен-республиканец Лиз Чейни и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме того, Трамп может нацелиться на американскую систему правосудия, которая в последние годы была использована для организации его юридического преследования.
https://ria.ru/20241219/tramp-1990028349.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис
В США создают инициативу для защиты сторонников демократов от Трампа

NBC News: в США создают механизмы для защиты сторонников Демократической партии

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Продемократические силы США создают инициативу, которая позволит уберечь сторонников Демократической партии от преследования, когда избранный президент Дональд Трамп возглавит страну, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Юристы и продемократические адвокаты находятся на ранних стадиях создания сети специалистов по всей стране, нацеленной на защиту людей, которые могут стать целью мести, когда избранный президент Дональд Трамп войдет в Белый дом", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на людей, принимающих участие в организации.
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Как отмечают собеседники телеканала, инициатива не будет ограничиваться юридической помощью - помимо юристов, в рамках инициативы нанимают бухгалтеров, экспертов по трудоустройству, специалистов по связям с общественностью и даже психологов. Услуги специалистов будут предоставляться бесплатно, предполагается, что они будут финансироваться за счет пожертвований в НКО, которые станут частью этой инициативы.
Ранее издание Mirror со ссылкой на источники сообщало о том, что Трамп может начать мстить своим политическим оппонентам из-за обращения с ним за последние четыре года, под репрессии могут попасть действующие первые лица страны, а также целая американская система правосудия. Под удар могут попасть президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, бывшая конгрессмен-республиканец Лиз Чейни и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме того, Трамп может нацелиться на американскую систему правосудия, которая в последние годы была использована для организации его юридического преследования.
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