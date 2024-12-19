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Знак качества "Дед Мороз рекомендует" вручили паркам Подмосковья - РИА Новости, 19.12.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:19 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ded_moroz-1990085594.html
Знак качества "Дед Мороз рекомендует" вручили паркам Подмосковья
Знак качества "Дед Мороз рекомендует" вручили паркам Подмосковья - РИА Новости, 19.12.2024
Знак качества "Дед Мороз рекомендует" вручили паркам Подмосковья
Паркам Подмосковья вручили знак качества "Дед Мороз рекомендует", 45 парковых территорий с самыми креативными и атмосферными зимними локациями стали... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:19:00+03:00
2024-12-19T12:19:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дед мороз
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Паркам Подмосковья вручили знак качества "Дед Мороз рекомендует", 45 парковых территорий с самыми креативными и атмосферными зимними локациями стали победителями, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Данная награда подтверждает высокий уровень качества новогодних локаций в парках и их привлекательность для жителей и гостей региона. Знак качества вручается второй год подряд. В этом году отбор проходил по шести номинациям: за лучшую елку, лучшую резиденцию и приемную, лучшую почту Деда Мороза, лучшую фотозону, лучшую зону фудкорта, лучшую входную группу в парк. Последние две номинации в этом году стали новыми для конкурса. Локации будут отмечены специальной наклейкой и дипломами. Финалистов определили в АНО "Московская областная дирекция по развитию парков". В номинации "Пахнут праздником иголки" за лучшую елку победили 24 парка. 18 парков одержали победу в номинации "Отправь письмо в сказку" за лучшую почту Деда Мороза. В номинации "В гостях у Деда Мороза" за лучшую резиденцию и приемную определили 30 парков. Лучшие зоны фудкорта в номинации "По-зимнему свежо, по-домашнему вкусно" определили в четырех парках. 11 лучших фотозон победили в номинации "Пусть зима останется с тобой". В номинации "Приглашение в сказку" стали четыре входные группы.
https://ria.ru/20241218/semi-1989994332.html
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московская область (подмосковье), дед мороз
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дед Мороз
Знак качества "Дед Мороз рекомендует" вручили паркам Подмосковья

В Подмосковье парки получили знак качества "Дед Мороз рекомендует"

© iStock.com / petrenkodНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© iStock.com / petrenkod
Новогодняя елка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Паркам Подмосковья вручили знак качества "Дед Мороз рекомендует", 45 парковых территорий с самыми креативными и атмосферными зимними локациями стали победителями, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Данная награда подтверждает высокий уровень качества новогодних локаций в парках и их привлекательность для жителей и гостей региона.
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Вчера, 20:10
Знак качества вручается второй год подряд. В этом году отбор проходил по шести номинациям: за лучшую елку, лучшую резиденцию и приемную, лучшую почту Деда Мороза, лучшую фотозону, лучшую зону фудкорта, лучшую входную группу в парк.
Последние две номинации в этом году стали новыми для конкурса. Локации будут отмечены специальной наклейкой и дипломами. Финалистов определили в АНО "Московская областная дирекция по развитию парков".
В номинации "Пахнут праздником иголки" за лучшую елку победили 24 парка. 18 парков одержали победу в номинации "Отправь письмо в сказку" за лучшую почту Деда Мороза. В номинации "В гостях у Деда Мороза" за лучшую резиденцию и приемную определили 30 парков. Лучшие зоны фудкорта в номинации "По-зимнему свежо, по-домашнему вкусно" определили в четырех парках. 11 лучших фотозон победили в номинации "Пусть зима останется с тобой". В номинации "Приглашение в сказку" стали четыре входные группы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дед Мороз
 
 
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