https://ria.ru/20241219/dagestan-1990024594.html
Более 850 DDoS-атак на платформы сайтов Дагестана отразили за год
Более 850 DDoS-атак на платформы сайтов Дагестана отразили за год - РИА Новости, 19.12.2024
Более 850 DDoS-атак на платформы сайтов Дагестана отразили за год
Свыше 850 случаев DDoS-атак на платформы сайтов Республики Дагестан было отражено в регионе в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:39:00+03:00
2024-12-19T02:39:00+03:00
2024-12-19T02:39:00+03:00
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технологии
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МАХАЧКАЛА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 850 случаев DDoS-атак на платформы сайтов Республики Дагестан было отражено в регионе в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Более 850 случаев DDoS-атак на платформы сайтов региона было отражено в Дагестане в 2024 году. Об этом на заседании правительственной комиссии РД по защите информации сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении. Премьер республики отметил, что целенаправленные атаки на критическую информационную инфраструктуру не должны оставаться незамеченными, а динамика и серьезность этих угроз требуют незамедлительных решений и проведения комплекса противодействующих мер. Одновременно, отметил он, пополняется и перечень объектов критической информационной инфраструктуры республики, который на сегодняшний день включает в себя 194 субъекта. "Именно поэтому вопрос безопасности информационной инфраструктуры, в том числе в Республике Дагестан, сейчас стоит особенно остро и нуждается во внимании и тщательном обсуждении", - заявил премьер-министр региона.
https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988920773.html
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РИА Новости
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технологии
Республика Дагестан, Технологии
Более 850 DDoS-атак на платформы сайтов Дагестана отразили за год
В Дагестане в 2024 году отразили более 850 случаев DDoS-атак на платформы сайтов
МАХАЧКАЛА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 850 случаев DDoS-атак на платформы сайтов Республики Дагестан было отражено в регионе в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Более 850 случаев DDoS-атак на платформы сайтов региона было отражено в Дагестане в 2024 году. Об этом на заседании правительственной комиссии РД по защите информации сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении.
Премьер республики отметил, что целенаправленные атаки на критическую информационную инфраструктуру не должны оставаться незамеченными, а динамика и серьезность этих угроз требуют незамедлительных решений и проведения комплекса противодействующих мер.
Одновременно, отметил он, пополняется и перечень объектов критической информационной инфраструктуры республики, который на сегодняшний день включает в себя 194 субъекта.
"Именно поэтому вопрос безопасности информационной инфраструктуры, в том числе в Республике Дагестан, сейчас стоит особенно остро и нуждается во внимании и тщательном обсуждении", - заявил премьер-министр региона.