https://ria.ru/20241219/dagestan-1990024594.html

Более 850 DDoS-атак на платформы сайтов Дагестана отразили за год

Более 850 DDoS-атак на платформы сайтов Дагестана отразили за год - РИА Новости, 19.12.2024

Более 850 DDoS-атак на платформы сайтов Дагестана отразили за год

Свыше 850 случаев DDoS-атак на платформы сайтов Республики Дагестан было отражено в регионе в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:39:00+03:00

2024-12-19T02:39:00+03:00

2024-12-19T02:39:00+03:00

республика дагестан

технологии

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МАХАЧКАЛА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 850 случаев DDoS-атак на платформы сайтов Республики Дагестан было отражено в регионе в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Более 850 случаев DDoS-атак на платформы сайтов региона было отражено в Дагестане в 2024 году. Об этом на заседании правительственной комиссии РД по защите информации сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении. Премьер республики отметил, что целенаправленные атаки на критическую информационную инфраструктуру не должны оставаться незамеченными, а динамика и серьезность этих угроз требуют незамедлительных решений и проведения комплекса противодействующих мер. Одновременно, отметил он, пополняется и перечень объектов критической информационной инфраструктуры республики, который на сегодняшний день включает в себя 194 субъекта. "Именно поэтому вопрос безопасности информационной инфраструктуры, в том числе в Республике Дагестан, сейчас стоит особенно остро и нуждается во внимании и тщательном обсуждении", - заявил премьер-министр региона.

https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988920773.html

https://ria.ru/20241209/belorussiya-1988060985.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии