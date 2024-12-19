https://ria.ru/20241219/chinovniki-1990183488.html

Путин попросил не ругаться на чиновников

Путин попросил не ругаться на чиновников - РИА Новости, 19.12.2024

Путин попросил не ругаться на чиновников

Поручения президента нужны для того, чтобы выбрать подход к решению вызвавшей спор проблемы, заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:33:00+03:00

2024-12-19T15:33:00+03:00

2024-12-19T16:17:00+03:00

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Поручения президента нужны для того, чтобы выбрать подход к решению вызвавшей спор проблемы, заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему на его совещаниях "большие чиновники" просят дать поручение, чтобы начать что-то делать."Не нужно здесь ругаться на чиновников. Дело в чем? Дело в том, что процесс принятия решения, он непростой, и когда вопрос доходит до меня, то это, как правило, такие вопросы, такие проблемы, к решению подходов есть разные точки зрения. И одни коллеги считают, что решать это таким способом, другие - таким способом. И поручение, как правило, нужно для того, чтобы определиться. Вот есть спор какой-то, есть развилка, как говорят в правительстве, такая при решении какого-то вопроса. Тогда коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное, что называется, командирское решение", — сказал президент РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о президентских поручениях "Коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное, что называется, командирское решение". Владимир Путин объяснил, зачем необходим механизм президентских поручений. 2024-12-19T15:33 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия