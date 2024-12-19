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Путин попросил не ругаться на чиновников - РИА Новости, 19.12.2024
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15:33 19.12.2024 (обновлено: 16:17 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/chinovniki-1990183488.html
Путин попросил не ругаться на чиновников
Путин попросил не ругаться на чиновников - РИА Новости, 19.12.2024
Путин попросил не ругаться на чиновников
Поручения президента нужны для того, чтобы выбрать подход к решению вызвавшей спор проблемы, заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:33:00+03:00
2024-12-19T16:17:00+03:00
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Поручения президента нужны для того, чтобы выбрать подход к решению вызвавшей спор проблемы, заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему на его совещаниях "большие чиновники" просят дать поручение, чтобы начать что-то делать."Не нужно здесь ругаться на чиновников. Дело в чем? Дело в том, что процесс принятия решения, он непростой, и когда вопрос доходит до меня, то это, как правило, такие вопросы, такие проблемы, к решению подходов есть разные точки зрения. И одни коллеги считают, что решать это таким способом, другие - таким способом. И поручение, как правило, нужно для того, чтобы определиться. Вот есть спор какой-то, есть развилка, как говорят в правительстве, такая при решении какого-то вопроса. Тогда коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное, что называется, командирское решение", — сказал президент РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о президентских поручениях
"Коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное, что называется, командирское решение". Владимир Путин объяснил, зачем необходим механизм президентских поручений.
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общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия
Путин попросил не ругаться на чиновников

Путин призвал не ругаться на чиновников, приходящих к президенту за поручением

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Поручения президента нужны для того, чтобы выбрать подход к решению вызвавшей спор проблемы, заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему на его совещаниях "большие чиновники" просят дать поручение, чтобы начать что-то делать.
"Не нужно здесь ругаться на чиновников. Дело в чем? Дело в том, что процесс принятия решения, он непростой, и когда вопрос доходит до меня, то это, как правило, такие вопросы, такие проблемы, к решению подходов есть разные точки зрения. И одни коллеги считают, что решать это таким способом, другие - таким способом. И поручение, как правило, нужно для того, чтобы определиться. Вот есть спор какой-то, есть развилка, как говорят в правительстве, такая при решении какого-то вопроса. Тогда коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное, что называется, командирское решение", — сказал президент РФ.
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