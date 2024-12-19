https://ria.ru/20241219/cheboksary-1990070374.html

В Чебоксарах девочка провалилась в канализационный люк

В Чебоксарах девочка провалилась в канализационный люк - РИА Новости, 19.12.2024

В Чебоксарах девочка провалилась в канализационный люк

Шестилетняя девочка провалилась в канализационный колодец в Чебоксарах, ребенка вытащил отец, сообщает прокуратура Чувашии в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:25:00+03:00

2024-12-19T11:25:00+03:00

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происшествия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Шестилетняя девочка провалилась в канализационный колодец в Чебоксарах, ребенка вытащил отец, сообщает прокуратура Чувашии в Telegram-канале. Предварительно установлено, что утром 18 декабря около пожарной части на улице Павлова шестилетняя девочка наступила на канализационный люк, который провалился вместе с ребенком. Мужчина смог самостоятельно вытащить дочь из колодца, в котором была вода. "Прокуратура Чувашии организовала проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства происшествия, его причины, а также должностные лица, ответственные за содержание объекта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241112/led-1983364179.html

чебоксары

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2024

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происшествия, чебоксары