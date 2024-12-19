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В Чебоксарах девочка провалилась в канализационный люк - РИА Новости, 19.12.2024
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11:25 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/cheboksary-1990070374.html
В Чебоксарах девочка провалилась в канализационный люк
В Чебоксарах девочка провалилась в канализационный люк - РИА Новости, 19.12.2024
В Чебоксарах девочка провалилась в канализационный люк
Шестилетняя девочка провалилась в канализационный колодец в Чебоксарах, ребенка вытащил отец, сообщает прокуратура Чувашии в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:25:00+03:00
2024-12-19T11:25:00+03:00
происшествия
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Шестилетняя девочка провалилась в канализационный колодец в Чебоксарах, ребенка вытащил отец, сообщает прокуратура Чувашии в Telegram-канале. Предварительно установлено, что утром 18 декабря около пожарной части на улице Павлова шестилетняя девочка наступила на канализационный люк, который провалился вместе с ребенком. Мужчина смог самостоятельно вытащить дочь из колодца, в котором была вода. "Прокуратура Чувашии организовала проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства происшествия, его причины, а также должностные лица, ответственные за содержание объекта", - говорится в сообщении.
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происшествия, чебоксары
Происшествия, Чебоксары
В Чебоксарах девочка провалилась в канализационный люк

В Чебоксарах шестилетняя девочка провалилась в канализационный люк, ее спас отец

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Шестилетняя девочка провалилась в канализационный колодец в Чебоксарах, ребенка вытащил отец, сообщает прокуратура Чувашии в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что утром 18 декабря около пожарной части на улице Павлова шестилетняя девочка наступила на канализационный люк, который провалился вместе с ребенком. Мужчина смог самостоятельно вытащить дочь из колодца, в котором была вода.
"Прокуратура Чувашии организовала проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства происшествия, его причины, а также должностные лица, ответственные за содержание объекта", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где две девочки провалились под лёд в Кирово-Чепецке на реке Вятка в Кировской области. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Кировской области две девочки провалились под лед
12 ноября, 17:47
 
ПроисшествияЧебоксары
 
 
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