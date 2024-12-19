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В бюджете Липецкой области заложены средства на индексацию соцвыплат - РИА Новости, 19.12.2024
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Липецкая область
 
16:28 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/byudzhet-1990205415.html
В бюджете Липецкой области заложены средства на индексацию соцвыплат
В бюджете Липецкой области заложены средства на индексацию соцвыплат - РИА Новости, 19.12.2024
В бюджете Липецкой области заложены средства на индексацию соцвыплат
В бюджете Липецкой области заложены средства на повышение зарплаты и индексацию соцвыплат, сообщил спикер Липецкого областного Совета депутатов Владимир... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:28:00+03:00
2024-12-19T16:28:00+03:00
липецкая область
бюджет
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В бюджете Липецкой области заложены средства на повышение зарплаты и индексацию соцвыплат, сообщил спикер Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. По данным пресс-службы регионального парламента, на заключительной в этом году сессии регионального парламента депутаты приняли в двух чтениях Закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Липецкая область получила безвозмездно из федерального бюджета более 17 миллиардов рублей. Также прогнозируются дополнительные поступления по налогам в текущем году и увеличение суммы переходящих остатков бюджетных средств. В целом объем налоговых доходов в 2025 году планируется в размере более 86 миллиардов рублей. Основными доходными источниками по-прежнему останутся налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. В совокупности эти два доходных источника составят 68% доходной части областного бюджета, "Социальная ориентированность бюджета в следующем году сохранена. На увеличение заработной платы работников бюджетной сферы будет направлено дополнительно 2 миллиарда 700 миллионов рублей. С 1 января 2025 года проиндексируем заработную плату указным категориям работников бюджетной сферы на 8,4 %", - приводит пресс-служба слова Серикова. Кроме того, с 1 января 2025 года будут увеличены нормы на питание для школьников и студентов. Бесплатным двухразовым горячим питанием будут обеспечены все дети из многодетных семей и дети участников спецоперации. Дополнительно на это в течение трех лет направят 1 миллиард 300 миллионов рублей. Такой объем увеличения средств на эти цели происходит впервые. На сферу здравоохранения выделяется почти 30 миллиардов рублей. Из них более 2 миллиардов пойдет на переоснащение больниц и поликлиник новым оборудованием. В регионе появятся 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 4 офиса врача общей практики. Более 20 миллиардов рублей направят в сферу образования. Продолжится ремонт и строительство новых школ, детских садов. Будут продолжены мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. Это касается работников бюджетных учреждений, АПК и молодых семей. На эти цели предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. Более 2400 семей приобретут или построят новое жилье. "Все меры соцподдержки на ближайшие годы сохранены и обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами", - подытожил Сериков. Таким образом, параметры областного бюджета на 2025 год составят по доходам 103 млрд 859 млн рублей, расходы - 120 млрд 968 млн рублей, дефицит - 17 млрд рублей. Дефицит бюджета будет покрыт источниками, переходящими из прошлого периода.
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бюджет
Липецкая область, Бюджет
В бюджете Липецкой области заложены средства на индексацию соцвыплат

Сериков: индексация соцвыплат предусмотрена в бюджете Липецкой области

© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В бюджете Липецкой области заложены средства на повышение зарплаты и индексацию соцвыплат, сообщил спикер Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.
По данным пресс-службы регионального парламента, на заключительной в этом году сессии регионального парламента депутаты приняли в двух чтениях Закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
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Липецкая область получила безвозмездно из федерального бюджета более 17 миллиардов рублей. Также прогнозируются дополнительные поступления по налогам в текущем году и увеличение суммы переходящих остатков бюджетных средств.
В целом объем налоговых доходов в 2025 году планируется в размере более 86 миллиардов рублей. Основными доходными источниками по-прежнему останутся налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. В совокупности эти два доходных источника составят 68% доходной части областного бюджета,
"Социальная ориентированность бюджета в следующем году сохранена. На увеличение заработной платы работников бюджетной сферы будет направлено дополнительно 2 миллиарда 700 миллионов рублей. С 1 января 2025 года проиндексируем заработную плату указным категориям работников бюджетной сферы на 8,4 %", - приводит пресс-служба слова Серикова.
Кроме того, с 1 января 2025 года будут увеличены нормы на питание для школьников и студентов. Бесплатным двухразовым горячим питанием будут обеспечены все дети из многодетных семей и дети участников спецоперации. Дополнительно на это в течение трех лет направят 1 миллиард 300 миллионов рублей. Такой объем увеличения средств на эти цели происходит впервые.
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На сферу здравоохранения выделяется почти 30 миллиардов рублей. Из них более 2 миллиардов пойдет на переоснащение больниц и поликлиник новым оборудованием. В регионе появятся 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 4 офиса врача общей практики.
Более 20 миллиардов рублей направят в сферу образования. Продолжится ремонт и строительство новых школ, детских садов.
Будут продолжены мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. Это касается работников бюджетных учреждений, АПК и молодых семей. На эти цели предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. Более 2400 семей приобретут или построят новое жилье.
"Все меры соцподдержки на ближайшие годы сохранены и обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами", - подытожил Сериков.
Таким образом, параметры областного бюджета на 2025 год составят по доходам 103 млрд 859 млн рублей, расходы - 120 млрд 968 млн рублей, дефицит - 17 млрд рублей. Дефицит бюджета будет покрыт источниками, переходящими из прошлого периода.
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