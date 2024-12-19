https://ria.ru/20241219/britaniya-1990235923.html

Россия готова работать с Великобританией, заявил Путин

Россия готова работать с Великобританией, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия готова работать с Великобританией, заявил Путин

Россия готова работать с Великобританией, если Великобритания хочет работать с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:58:00+03:00

2024-12-19T16:58:00+03:00

2024-12-19T17:40:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

в мире

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия готова работать с Великобританией, если Великобритания хочет работать с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы работать с Великобританией, если Великобритания хочет работать с нами. Но если этого не произойдет, не надо, мы справимся и без наших прежних союзников по антигитлеровской коалиции", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос корреспондента BBC News.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире