Британия может отправить своих солдат на Украину, пишут СМИ
Times: Британия может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ
© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ, утверждает издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили.
Издание указывает, что Хили прибыл в среду в Киев, где встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
"Британские войска могут быть отправлены на Украину для обучения (ВСУ - ред.), поскольку Великобритания стремится занять новую лидирующую роль в конфликте", - пишет издание.
Во время своего визита в Киев Хили также отметил, что Великобритании необходимо "сделать обучение более соответствующим потребностям украинской стороны".
Министр добавил, что передаст главе украинского минобороны Рустему Умерову план из пяти пунктов - он будет содержать детали усиления поддержки Украины Великобританией в 2025 году. В него, заявляет издание, войдут увеличение числа обучаемых британскими силами украинских военных, предоставление новых объемов вооружений, дополнительная финансовая помощь и меры поддержки оборонной промышленности Украины.
Ранее Хили заявил о планах усилить программу подготовки украинских военных на территории Великобритании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.