https://ria.ru/20241219/britanija-1990034919.html

Британия может отправить своих солдат на Украину, пишут СМИ

Британия может отправить своих солдат на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2024

Британия может отправить своих солдат на Украину, пишут СМИ

Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ, утверждает издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:57:00+03:00

2024-12-19T05:57:00+03:00

2024-12-19T05:57:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ, утверждает издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили. Издание указывает, что Хили прибыл в среду в Киев, где встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. "Британские войска могут быть отправлены на Украину для обучения (ВСУ - ред.), поскольку Великобритания стремится занять новую лидирующую роль в конфликте", - пишет издание. Во время своего визита в Киев Хили также отметил, что Великобритании необходимо "сделать обучение более соответствующим потребностям украинской стороны". Министр добавил, что передаст главе украинского минобороны Рустему Умерову план из пяти пунктов - он будет содержать детали усиления поддержки Украины Великобританией в 2025 году. В него, заявляет издание, войдут увеличение числа обучаемых британскими силами украинских военных, предоставление новых объемов вооружений, дополнительная финансовая помощь и меры поддержки оборонной промышленности Украины. Ранее Хили заявил о планах усилить программу подготовки украинских военных на территории Великобритании. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241219/britanija-1990033602.html

https://ria.ru/20241022/britanija-1979407557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, россия, джон хили, рустем умеров, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато