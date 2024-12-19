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Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 19.12.2024
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05:30 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/britanija-1990033602.html
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 19.12.2024
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Великобритания предоставит Киеву военную помощь на 286 миллионов долларов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министра обороны страны Джона... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:30:00+03:00
2024-12-19T05:30:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания предоставит Киеву военную помощь на 286 миллионов долларов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министра обороны страны Джона Хили. "Великобритания объявила о пакете новой военной помощи Украине объемом 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов) на следующий год", - пишет агентство. Отмечается, что в пакет военных поставок войдут в том числе воздушные и морские беспилотники, а также системы противовоздушной обороны. По данным агентства, 92 миллиона фунтов будет выделено для украинского флота, 68 миллионов будет потрачено на средства воздушной обороны и еще 39 миллионов будет использовано для поставок Киеву одной тысячи систем РЭБ против беспилотников. Остальные 26 миллионов фунтов будут потрачены на техническое обслуживание уже ранее поставленных вооружений. Агентство указывает, что Хили также заявил о планах усилить программу подготовки украинских военных на территории Великобритании. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241217/britaniya-1989715596.html
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в мире, украина, великобритания, россия, джон хили, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Джон Хили, Сергей Лавров, НАТО
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Reuters: Британия предоставит Украине военную помощь на 286 миллионов долларов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания предоставит Киеву военную помощь на 286 миллионов долларов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министра обороны страны Джона Хили.
"Великобритания объявила о пакете новой военной помощи Украине объемом 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов) на следующий год", - пишет агентство.
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Отмечается, что в пакет военных поставок войдут в том числе воздушные и морские беспилотники, а также системы противовоздушной обороны.
По данным агентства, 92 миллиона фунтов будет выделено для украинского флота, 68 миллионов будет потрачено на средства воздушной обороны и еще 39 миллионов будет использовано для поставок Киеву одной тысячи систем РЭБ против беспилотников. Остальные 26 миллионов фунтов будут потрачены на техническое обслуживание уже ранее поставленных вооружений.
Агентство указывает, что Хили также заявил о планах усилить программу подготовки украинских военных на территории Великобритании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаВеликобританияРоссияДжон ХилиСергей ЛавровНАТО
 
 
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