https://ria.ru/20241219/briks-1990132888.html

БРИКС не является инструментом противодействия Западу, заявил Путин

БРИКС не является инструментом противодействия Западу, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

БРИКС не является инструментом противодействия Западу, заявил Путин

БРИКС не является инструментом противодействия Западу, организация работает не против кого-либо, а за интересы своих стран-участниц, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:50:00+03:00

2024-12-19T13:50:00+03:00

2024-12-19T14:32:00+03:00

владимир путин

брикс

экономика

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. БРИКС не является инструментом противодействия Западу, организация работает не против кого-либо, а за интересы своих стран-участниц, заявил президент России Владимир Путин."БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241216/logistika-1988815745.html

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2024

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, брикс, экономика, прямая линия с владимиром путиным — 2024