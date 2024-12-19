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БРИКС не является инструментом противодействия Западу, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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13:50 19.12.2024 (обновлено: 14:32 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/briks-1990132888.html
БРИКС не является инструментом противодействия Западу, заявил Путин
БРИКС не является инструментом противодействия Западу, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
БРИКС не является инструментом противодействия Западу, заявил Путин
БРИКС не является инструментом противодействия Западу, организация работает не против кого-либо, а за интересы своих стран-участниц, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:50:00+03:00
2024-12-19T14:32:00+03:00
владимир путин
брикс
экономика
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. БРИКС не является инструментом противодействия Западу, организация работает не против кого-либо, а за интересы своих стран-участниц, заявил президент России Владимир Путин."БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о философии БРИКС
Путин о философии БРИКС
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владимир путин, брикс, экономика, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Владимир Путин, БРИКС, Экономика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
БРИКС не является инструментом противодействия Западу, заявил Путин

Путин: БРИКС не является инструментом противодействия Западу

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. БРИКС не является инструментом противодействия Западу, организация работает не против кого-либо, а за интересы своих стран-участниц, заявил президент России Владимир Путин.
"БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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